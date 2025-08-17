ONLINE: Ať už Putin chystá cokoliv, Evropa poskytne Ukrajině bezpečnostní záruky, říká německý ministr

Evropané jsou připraveni poskytnout záruky Ukrajině společně se Spojenými státy v rámci možné mírové dohody. Na síti X to v neděli uvedl šéf německé diplomacie Johann Wadephul. Evropa podle něj pevně stojí za Ukrajinou, ať už ruský prezident Vladimir Putin chystá cokoliv. Vyslovil se také proti jednání o Ukrajině bez Ukrajiny.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul přijel do Kyjeva

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul | Foto: Juliane Sonntag | Zdroj: Reuters

Prohlášení ministra Wadephula přichází před pondělní schůzkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem ve Washingtonu, které se zúčastní také evropští lídři včetně německého kancléře Friedricha Merze.

Trump se v pátek sešel s Putinem na Aljašce, Zelenskyj na summit pozván nebyl. Jednání nepřineslo žádné viditelné výsledky, Trump ale po něm upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině.

Uvedl také, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní.

„K uzavření míru jsou potřeba jasné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu - my Evropané jsme připraveni je poskytnout společně s USA. Žádná jednání o Ukrajině bez Ukrajiny,“ napsal německý ministr zahraničí.

Bezpečnostní garance USA

Někteří evropští lídři po sobotním jednání s Trumpem uvedli, že vítají ochotu Spojených států přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu jako součásti budoucí mírové dohody.

Americkou účast na bezpečnostních garancích pro Ukrajinu nicméně Trump výslovně nepotvrdil. Dříve tyto záruky odmítal.

Kyjev tvrdí, že pouze pevné bezpečnostní záruky zemi napadenou Ruskem do budoucna ochrání před další ruskou invazí. Za nejlepší takovouto garanci označuje vstup do NATO, což ale někteří členové aliance i Moskva odmítají.

Trumpovo sobotní jednání s evropskými lídry se podle zdrojů agentury Reuters týkalo záruk, které by Ukrajině neposkytovalo NATO, ale které by měly charakter aliančního článku 5, jenž obsahuje princip kolektivní obrany.

