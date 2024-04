ONLINE: V areálu Záporožské elektrárny explodoval dron. Ruská okupační správa viní z útoku Ukrajinu

„Odborníci MAAE dostali informaci o výbuchu dronu v areálu Záporožské JE. Taková exploze odpovídá pozorováním MAAE,“ uvedla agentura. „Naléhavě vyzývám, aby se upustilo od akcí, které jsou v rozporu se zásadami MAAE a ohrožují jadernou bezpečnost,“ citovala pak agentura svého šéfa Rafaela Grossiho, který ale nezmínil, kdo za explozí stojí.

Od doby, kdy ruské síly krátce po vpádu na Ukrajinu v roce 2022 elektrárnu obsadily, panují obavy ohledně bezpečnosti v areálu. Ten se nachází blízko frontové linie a Rusko a Ukrajina se v minulosti navzájem obviňovaly z jeho ostřelování.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said.