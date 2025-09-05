ONLINE: V Maďarsku zmizely součástky z vyřazených letounů MiG-29. Mohly skončit na Ukrajině

Maďarské úřady vyšetřují zmizení klíčových součástek z osmi vyřazených bojových letounů MiG-29 a snaží se zjistit i to, zda tyto komponenty neskončily na Ukrajině. Na svých internetových stránkách o tom informovalo Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Nejmenované zdroje stanice uvedly, že ze stíhaček zmizela elektronika kontrolující polohu stroje a jeho zbraňové systémy.

Stíhací letoun Mig-29

Stíhací letoun MiG-29 (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Maďarské ministerstvo vnitra má podezření, že krádež zorganizovali lidé pracující na letišti ve středomaďarském Kecskemétu, kde jsou vyřazené letouny odstaveny.

O věci jako první informoval deník Blikk, podle kterého kdosi rozstříhal oplocení vojenského letiště, najel na ně a dostal se ke stíhačkám dříve využívaných maďarským letectvem. Předpokládá se, že jich tam je odstavených asi dvacet.

Zprávy o tom, že součástky mohly skončit na Ukrajině, znepokojily vládu národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána, která odmítá sousední zemi poskytovat zbraně.

Ukrajina se tři a půl roku brání ruské invazi a Maďarsko je jednou z mála evropských zemí, které udržují s Moskvou dobré vztahy.

Zdědená flotila

Vláda podle RFE/RL vyšetřuje, jak se informace o případu, který se stal koncem července, dostaly na veřejnost. Maďarské ministerstvo obrany uvedlo, že k incidentu v zájmu vyšetřování nemůže poskytnout žádné podrobnosti.

Ukrajinská armáda ze sovětských časů zdědila flotilu vojenských letounů MiG-29 a Suchoj a neustále shání součástky pro jejich údržbu. Maďarsko místo migů používá švédské stíhačky JAS-39 Gripen.

