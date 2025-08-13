ONLINE: V ruské rafinérii na jihu země vypukl požár. Způsobil ho útok ukrajinských dronů

Dronový útok způsobil menší požár v rafinérii v ruském Slavjansku na Kubáni. Ve středu o tom informovaly úřady v Krasnodarském kraji na jihu země.

Ukrajinský voják s dronem (ilustrační foto)

Rafinérie ve Slavjansku se v posledních měsících stala terčem ukrajinských dronových útoků opakovaně (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Ve Slavjansku na Kubáni dopadly trosky dronu na území rafinérie,“ uvedl operativní štáb Krasnodarského kraje na jihu Ruska. „Zranění nejsou hlášeni. Požár byl rychle uhašen,“ dodal.

Ruský letecký úřad Rosaviacija podle státní agentury TASS nad ránem nařídil přerušit provoz letiště ve Volgogradu na jihu Ruska. Později bylo opatření odvoláno.

Rafinérie ve Slavjansku je soukromým podnikem s kapacitou přibližně 100 000 barelů denně. Vyrábí palivo pro ruský trh i na export, poznamenala agentura Reuters. Terčem ukrajinských dronových útoků se v posledních měsících stala opakovaně.

