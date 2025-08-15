ONLINE: V Rusku hoří další ropná rafinérie. Požár způsobil útok dronů, Kyjev se zatím nevyjádřil

V ropné rafinérii v Syzrani, třetím největším městě Samarské oblasti, nacházejícím se na jihozápadě Ruska, vypukl požár. Podle místních médií ho v noci na pátek způsobil útok dronů. Syzraň leží asi 811 kilometrů od ukrajinské hranice s Ruskem. Armáda vedená z Kyjeva se však k informaci, kterou zveřejnil server The Kyiv Independent, zatím nevyjádřila. Web dodává, že zprávu nebylo možné nezávisle ověřit.

Hasičský vrtulník shazuje vodu na místo ruských útoků dronů a raket během ruského útoku na Ukrajinu v Kyjevě, Ukrajina, 4. července 2025

Ukrajinská strana v posledních dnech pravidelně útočí na vojenskou infrastrukturu hluboko uvnitř Ruska (ilustrační foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Proukrajinský telegramový kanál Crimean Wind dále oznámil, že zasažená rafinérie patří největší zařízení ruské energetické společnosti Rosněfť a že dodává palivo vojenským jednotkám ve středním a jižním Rusku.

Jak píše The Kyiv Independent, ukrajinská strana v posledních dnech pravidelně útočí na vojenskou infrastrukturu hluboko uvnitř Ruska, a snaží se tak oslabit bojovou sílu Moskvy, která pokračuje ve válce proti Kyjevu.

V noci ze 13. na 14. srpna například ukrajinské síly zaútočily na rafinérii v ruském městě Volgograd, kde v důsledku toho rovněž začalo hořet.

„V důsledku padajících trosek došlo k úniku ropných produktů a k požáru v rafinérii Volgograd. Hasiči začali oheň rychle hasit,“ uvedl tehdy guvernér Volgogradské oblasti Andrej Bocharov.

