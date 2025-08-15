ONLINE: V Rusku hoří další ropná rafinérie. Požár způsobil útok dronů, Kyjev se zatím nevyjádřil
V ropné rafinérii v Syzrani, třetím největším městě Samarské oblasti, nacházejícím se na jihozápadě Ruska, vypukl požár. Podle místních médií ho v noci na pátek způsobil útok dronů. Syzraň leží asi 811 kilometrů od ukrajinské hranice s Ruskem. Armáda vedená z Kyjeva se však k informaci, kterou zveřejnil server The Kyiv Independent, zatím nevyjádřila. Web dodává, že zprávu nebylo možné nezávisle ověřit.
Proukrajinský telegramový kanál Crimean Wind dále oznámil, že zasažená rafinérie patří největší zařízení ruské energetické společnosti Rosněfť a že dodává palivo vojenským jednotkám ve středním a jižním Rusku.
Jak píše The Kyiv Independent, ukrajinská strana v posledních dnech pravidelně útočí na vojenskou infrastrukturu hluboko uvnitř Ruska, a snaží se tak oslabit bojovou sílu Moskvy, která pokračuje ve válce proti Kyjevu.
V noci ze 13. na 14. srpna například ukrajinské síly zaútočily na rafinérii v ruském městě Volgograd, kde v důsledku toho rovněž začalo hořet.
„V důsledku padajících trosek došlo k úniku ropných produktů a k požáru v rafinérii Volgograd. Hasiči začali oheň rychle hasit,“ uvedl tehdy guvernér Volgogradské oblasti Andrej Bocharov.