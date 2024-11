ONLINE: V Sevastopolu zemřel ruský kapitán. Při explozi výbušniny na podvozku vozu přišel o nohy

USA v Polsku otevřely novou základnu. ‚Nabízí protiraketovou obranu nejvyššího řádu,‘ říká Kofroň

„Je to systém protivzdušné obrany toho nejvyššího řádu. Samozřejmě by velmi záleželo v reálu na tom, jak sofistikovaná by byla balistická raketa a kolik by jich bylo,“ popisuje systém Kofroň.