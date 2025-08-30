ONLINE: ‚Válka neskončí politickými prohlášeními.‘ Rusko podle Zelenského zneužilo jednání k útokům
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X uvedl, že Moskva využila přípravného období před setkáním představitelů obou zemí k zahájení nových masivních útoků na jeho zemi. Vyzval proto západní spojence, aby uvalili bankovní a energetické sankce proti samotné Moskvě. Informovala o tom agentura Reuters.
„V Záporoží jsou všechny záchranné služby nasazeny na místě ruského útoku na pětipodlažní obytnou budovu. Bohužel je zatím potvrzena jedna oběť a desítky zraněných, včetně dětí. Opět se jednalo o běžný bytový dům. V noci zasahovaly protivzdušné obranné síly a záchranné služby také v dalších regionech,“ napsal Zelenskyj na síti X.
Reagoval tak na noční útok, o kterém informoval Ivan Fedorov, šéf Záporožské oblasti. Jen za uplynulý den ruská armáda proti regionu podnikla podle Fedorova 613 úderů různého typu. Škody jsou na energetické infrastruktuře.
„Vypuklo mnoho požárů a největší škody utrpěla civilní infrastruktura – domy a podniky. Rusové vyslali proti civilnímu obyvatelstvu téměř 540 dronů, osm balistických raket a 37 dalších typů raket,“ doplnil Zelenskyj.
„Viděli jsme reakci světa na předchozí útok. Nyní však, když Rusko opět projevilo naprosté pohrdání slovy, spoléháme na skutečné činy. Je naprosto jasné, že Moskva využila čas určený na přípravu setkání na nejvyšší úrovni k organizaci nových masivních útoků,“ zdůrazňuje ukrajinský prezident.
‚Skutečné kroky‘
Jediným způsobem, jak podle Zelenského znovu otevřít prostor pro diplomacii, jsou tvrdá opatření proti všem, kteří financují ruskou armádu, a účinné bankovní a energetické sankce proti samotné Moskvě.
„Tato válka neskončí pouhými politickými prohlášeními. Jsou zapotřebí skutečné kroky. Očekáváme opatření ze strany USA, Evropy a celého světa,“ vyzval Zelenskyj.
Ruské noční útoky se kromě Záporoží zaměřily i na další oblasti Ukrajiny, včetně města Luck na západě země. V Dněpropetrovské oblasti byly hlášeny exploze ve městech Dnipro a Pavlohrad a podle šéfa oblastní správy Serhije Lysaka byly v důsledku kombinovaného dronového a raketového útoku poničeny blíže neurčené objekty infrastruktury.
Ukrajinský generální štáb v sobotu ráno informoval, že při ukrajinském dronovém útoku byla zasažena rafinérie Krasnodarskij ve stejnojmenném kraji na jihozápadě Ruska.
Tento podnik, odkud byly hlášeny výbuchy a požár, se podle Kyjeva podílí na zásobování ruské armády pohonnými hmotami. Ukrajinské drony znovu zasáhly také rafinérii v Syzrani v Samarské oblasti a v jejím okolí vypukl požár, uvedl generální štáb s tím, že následky požáru se upřesňují.