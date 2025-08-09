ONLINE: Vance se setká s britským ministrem zahraničí. Starmer předtím mluvil se Zelenským

Britský ministr zahraničí David Lammy a americký viceprezident J.D. Vance se v sobotu v Británii setkají s ukrajinskými a evropskými poradci pro národní bezpečnost, aby diskutovali o snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámila to podle agentury Reuters kancelář britského premiéra Keira Starmera. Uvedla rovněž, že Starmer v sobotu hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Viceprezident USA J. D. Vance

Britský ministr zahraničí David Lammy a americký viceprezident J.D. Vance se v sobotu v Británii setkají s ukrajinskými a evropskými poradci pro národní bezpečnost | Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Zdroj: Profimedia

Ohlášená schůzka bude podle premiérovy kanceláře „klíčovou příležitostí k diskuzi o pokroku na cestě ke spravedlivému a trvalému míru,“ napsala agentura AFP.

Zelenskyj na síti X poděkoval britskému premiérovi za podporu. „Sdílíme stejný názor na potřebu skutečně trvalého míru pro Ukrajinu,“ uvedl. „Jsou zapotřebí jasné kroky a koordinace mezi námi a našimi partnery. Oceňujeme odhodlání Británie, Spojených států a všech partnerů ukončit tuto válku,“ dodal.

Trump v sobotu oznámil, že se příští pátek sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem k jednání o situaci na Ukrajině. Podle serveru Axios se Kyjev a některé členské země NATO obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení války s Ukrajinou, aniž by zohlednil jejich stanoviska.

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran.“

Zelenskyj v sobotu uvedl, že Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území. Podle ukrajinské ústavy je ukrajinské území v rámci stávajících hranic nedělitelné a nedotknutelné.

