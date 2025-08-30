ONLINE: Ve městech Dnipro a Pavlohrad byly hlášeny exploze. Rusové útočili i na Záporožskou oblast
Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila vzdušnými údery na Dněpropetrovskou a Záporožskou oblast, píše agentura AFP. V Dněpropetrovské oblasti byly hlášeny exploze ve městech Dnipro a Pavlohrad, uvedl šéf oblastní správy Serhij Lysak na platformě telegram. V Záporožské oblasti ruská armáda provedla nejméně 12 úderů balistickými střelami a drony, uvedl na telegramu šéf oblastní správy Ivan Fedorov.
Podle Fedorova byly v Záporožské oblasti zraněny nejméně tři osoby. Údery zničily rodinné domy a poškodily výškové budovy a průmyslové objekty.
Ruská invaze si vyžádala životy více než 15 tisíc civilistů, říká generální prokurátor
Ukrajinská armáda podle AFP v úterý poprvé připustila, že ruští vojáci pronikli do Dněpropetrovské oblasti. Rusko již v červenci oznámilo dobytí první vesnice v této oblasti a od té doby ohlásilo, že tam obsadilo několik obcí.
Dněpropetrovská oblast přitom není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva označuje za součást svého území. Rusko si nárokuje Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast a poloostrov Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.