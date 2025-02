ONLINE: Ve válce zemřelo 95 000 ruských vojáků, tvrdí média. Podle expertů může padlých být i dvojnásobek

Při válce na Ukrajině, která v pondělí vstoupí do čtvrtého roku svého trvání, zemřelo nejméně 95 000 příslušníků jednotek ruské armády. Uvedla to v neděli britská stanice BBC, která s nezávislým serverem Mediazona údaj vypočítala na základě veřejně dostupných zdrojů. Sama stanice uvádí, že uvedený počet představuje zhruba 50 až 60 procent skutečných ruských ztrát, které by mohly činit přes 200 000 mrtvých vojáků.

Londýn 6:34 23. února 2025