ONLINE: Vojska NATO na Ukrajině by byla legitimním cílem útoku, řekl Putin. Garance chce i pro Rusko

Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.

Vladimir Putin na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku v září 2025

Vladimir Putin na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku v září 2025 | Foto: Vladimir Smirnov

Ve čtvrtek na jednání v Paříži podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona část spojenců Ukrajiny přislíbila, že se v případě dojednání míru s Ruskem zapojí do zajištění ukrajinské bezpečnosti na zemi, moři i ve vzduchu.

Jsou ‚alfou a omegou‘ míru, naplánovat je ale jde těžko. Co víme o bezpečnostních zárukách pro Kyjev?

Bezpečnostní záruky by po uzavření míru byly potřebné nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko, řekl Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku a znovu za naprosto nepřijatelnou označil možnost, že by Ukrajina vstoupila do NATO.

Připravujeme podrobnosti.

