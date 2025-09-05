ONLINE: Vojska NATO na Ukrajině by byla legitimním cílem útoku, řekl Putin. Garance chce i pro Rusko
Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.
Ve čtvrtek na jednání v Paříži podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona část spojenců Ukrajiny přislíbila, že se v případě dojednání míru s Ruskem zapojí do zajištění ukrajinské bezpečnosti na zemi, moři i ve vzduchu.
Jsou ‚alfou a omegou‘ míru, naplánovat je ale jde těžko. Co víme o bezpečnostních zárukách pro Kyjev?
Číst článek
Bezpečnostní záruky by po uzavření míru byly potřebné nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko, řekl Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku a znovu za naprosto nepřijatelnou označil možnost, že by Ukrajina vstoupila do NATO.
Připravujeme podrobnosti.