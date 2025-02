ONLINE: Volby na Ukrajině? Zrušení válečného stavu by podle Zelenského pomohlo Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro britskou stanici ITV News uvedl, že se voleb vůbec nebojí, ale v době jejich konání by podle ukrajinských zákonů musel být zrušený nebo pozastavený válečný stav.

Hrozila by podle něj ztráta armády a Rusové by z toho byli šťastní. Ukrajinský prezident zároveň dodal, že vojáci by se vrátili domů, ale Rusko by stejně útočit nepřestalo. Upozornil, že volby nelze uspořádat na okupovaných územích, a jejich legitimita by proto byla sporná.