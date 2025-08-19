ONLINE: Volgograd čelil náletu ukrajinských dronů. Zasáhly rafinérii, která zásobuje ruskou armádu

Ukrajinské drony opět podnikly rozsáhlý útok na Volgograd na jihu evropského Ruska, kde zasáhly rafinérií a nemocnici, oznámil v úterý gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov na sociální síti Telegram. Nálet se podle něj obešel bez obětí a raněných.

Sledujeme online Volgograd Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ukrajinské drony zaútočily na strategickou ropnou rafinérii ve Volgogradu v Rusku, 14. srpen 2025

Ukrajinské drony zaútočily na strategickou ropnou rafinérii ve Volgogradu v Rusku, 14. srpen 2025 | Foto: WillWest News | Zdroj: Profimedia

„Na jihu Volgogradu v důsledku dopadu trosek bezpilotního letounu začala hořet střecha jedné z budov nemocnice a také začalo hořet v areálu v rafinérie. Na místě zasahují hasiči," napsal Bočarov bez dalších podrobností. Během náletu úřady načas přerušily provoz místního letiště.

ONLINE: Skončilo jednání v Bílém domě. Do dvou týdnů se mohou sejít Zelenskyj s Putinem, říkají lídři

Číst článek

Obyvatelé Volgogradu slyšeli okolo deseti výbuchů, po kterých následovaly požáry, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na informace ze sociálních sítí. Připomněl, že volgogradská rafinérie zásobuje ruskou armádu.

Je to již podruhé v tomto týdnu, kdy nálet ukrajinských dronů během noci způsobil požár v rafinérii ve Volgogradu.

„V důsledku pádu trosek (dronů) se rozlily a vzplály ropné látky ve volgogradské rafinérii. Hasiči bojují s ohněm. Podle předběžných údajů nejsou ranění a oběti," napsal gubernátor Bočarov 14. srpna.

Volgogradská rafinérie Lukoilu je největší výrobce pohonných hmot na jihu Ruska, její kapacita činí 14,8 milionu tun. Ukrajinské drony ji napadly loni a letos opakovaně, podnik podle tisku po náletech přerušoval výrobu.

Ruská protivzdušná obrana během noci zničila 23 ukrajinských dronů, z toho 13 nad Volgogradskou oblastí a po pěti na Rostovskou oblastí a nad anektovaným Krymem, tvrdí ruské ministerstvo obrany.

Noční ruský dronový útok u ukrajinských měst Kremenčuk a Lubny v Poltavské oblasti způsobil výpadky elektřiny u stovek odběratelů a poškodil administrativní budovy energetické infrastruktury, informuje agentura Reuters. „Naštěstí nejsou žádné oběti na životech ani zranění,“ uvedl šéf oblastní správy Volodymyr Kohut.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme