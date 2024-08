ONLINE: Vpád do Kurské oblasti pozvedl náladu Ukrajinců. Někteříl lidé ji ale kritizují jen jako ‚show‘

Olha Pavlovská z Kyjevské oblasti se každý týden schází se sousedy, aby probrali často chmurné zprávy z fronty. Tento měsíc jim šokující vpád ukrajinských vojsk do ruské Kurské oblasti nabídl vzácný okamžik naděje, píše agentura Reuters. Sledujeme online Kyjev 19:22 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ofenzíva, která ovládla ukrajinské zprávy, představuje „vítězství, jaké jsme dlouho neměli,“ tvrdí Roman Kostenko, zákonodárce a důstojník ukrajinské zpravodajské služby, jenž se operace účastnil (ilustrační foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Byl to velmi odvážný a důležitý krok... pro udržení morálky ve společnosti,“ řekla jednapadesátiletá Pavlovská před chrámem svatého Michala v centru Kyjeva.

Ukrajinští představitelé označují útok ze 6. srpna, který je největší invazí do Ruska od druhé světové války, za důkaz, že ukrajinská armáda může stále uspět v útočných operacích - a překvapovat.

Kyjevem vyslané jednotky obsadily rozsáhlé ruské území a zajaly ruské vojáky, které mohou vyměnit za ukrajinské válečné zajatce, což je velmi potřebná morální vzpruha pro ukrajinskou armádu, která od konce roku 2022 nedosáhla významných úspěchů na vlastním území.

Loňská protiofenziva při znovudobývání Ruskem okupovaného území z velké části selhala a vojska vyslaná Moskvou neustále postupují na východě země uprostřed krutých bojů, které oslabují ukrajinské zdroje.

Neúspěchy posílily plíživý pesimismus ohledně výsledku války.

Podle průzkumu, který minulý měsíc zveřejnil Kyjevský mezinárodní sociologický institut (KIIS), je 32 procent Ukrajinců ochotno přijmout územní ústupky, jen aby válka skončila. Před rokem jich bylo deset procent.

V posledních dnech se nálada zlepšila, internetové memy (obrázky či grafiky) tropící si legraci z Ruska kvůli jeho neúspěchu zaplavily ukrajinské sociální sítě.

Několik ukrajinských vojáků, se kterými Reuters hovořil minulý týden poblíž ruských hranic, bylo po návratu z bojové mise v Rusku v povznesené náladě.

I odvaha přináší ztráty

Ofenziva, která ovládla ukrajinské zprávy, představuje „vítězství, jaké jsme dlouho neměli,“ tvrdí Roman Kostenko, zákonodárce a důstojník ukrajinské zpravodajské služby, jenž se operace účastnil.

„Je to úspěch v mnoha ohledech - jak mezinárodně, tak pro nás samotné - že jsme se chopili iniciativy,“ řekl Kostenko ukrajinskému rozhlasu. Nicméně ukrajinské jednotky se setkávají s odporem a zaznamenávají ztráty, dodal.

Prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za přelom, jenž ukazuje, že hrozby Kremlu ohledně odvety byly nehoráznou lží, a vyzval spojence Ukrajiny, aby uvolnili omezení platná pro používání zbraní dodaných ze zahraničí.

„Svět vidí, že vše v této válce závisí pouze na odvaze - na naší odvaze, na odvaze našich partnerů,“ řekl v pondělí Zelenskyj.

Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj v úterý uvedl, že jeho jednotky postoupily v Kurské oblasti o 28 až 35 kilometrů a Moskva přesouvá část svých sil z jiných míst, aby posílila pozice.

Ukrajina zasáhla nejméně dva klíčové mosty v regionu, čímž zkomplikovala ruské úsilí o odražení útoku.

„Změní to situaci v náš prospěch. Otázkou je, jak moc,“ uvažoval dvaačtyřicetiletý finanční analytik Oleksandr Viktorovyč, jehož bratr slouží v armádě na východě Ukrajiny. „Na druhou stranu musíme všichni pochopit, že jakákoli útočná operace - bez ohledu na to, jak dobře je naplánovaná - znamená ztráty,“ dodal.

Kritika ofenzívy

Jiní byli méně nadšeni z toho, že Ukrajina vyčlenila na operaci cenné zdroje v době, kdy rozlehlá východní fronta čelí vážnému tlaku ruského náporu.

Válečný veterán Jaroslav Mandel, který se přihlásil do boje proti ruským silám po jejich první invazi v roce 2014, označil kurský vpád za nebezpečnou operaci, která by mohla přispět k rozpadu obrany na východě. „To, co udělali, je show,“ řekl.

Ruské jednotky se blíží ke klíčovému dopravnímu uzlu Pokrovsku, od jehož okraje jsou vzdálené pouhých deset kilometrů, a z města podle úřadů denně utíká až 600 lidí.

Moskva tlačí i na město Toreck, jehož pád by přiblížil ruské zbraně k dalšímu klíčovému městu a zásobovací trase pro velkou část ukrajinských sil na Donbase. „Strategií musí být obrana naší země tam, na Donbase. To je hlavní priorita,“ je přesvědčen Mandel.