ONLINE: Vyjednávání o ‚velké koalici‘ bude složité. Spolupráce s CDU/CSU není automatická, zní z SPD

Německá sociální demokracie SPD očekává složitá jednání s konzervativní unií CDU/CSU o nové vládě. Den po volbách, které konzervativci vyhráli, to řekl generální tajemník SPD Matthias Miersch. Takzvaná velká koalice, tedy spolupráce CDU/CSU a SPD, je nyní nejpravděpodobnější podobou příští německé vlády. V jejím čele podle všeho usedne předák CDU/CSU Friedrich Merz. Sledujeme online Berlín 10:36 24. února 2025

Konzervativní unie CDU/CSU vyhrála nedělní předčasné parlamentní volby s 28,6 procenta hlasů. Podle komentářů německých médií je to ale vítězství „bez lesku“. Průzkumy veřejného mínění předpovídaly dosud opoziční formaci dlouho výsledek nad 30 procent.

Historickou porážkou volby skončily pro sociální demokraty dosavadního kancléře Olafa Scholze, kteří získali jen 16,4 procenta hlasů, a dosáhli tak nejhoršího výsledku ve volbách do Spolkového sněmu v poválečných dějinách.

S největší pravděpodobností budou nyní o nové vládě jednat právě konzervativci a sociální demokraté. Pravděpodobný budoucí kancléř Merz už v neděli řekl, že chce co nejrychleji sestavit vládu, hotovou by ji chtěl mít do Velikonoc.

Podle místopředsedy frakce CDU/CSU Jense Spahna můžou koaliční jednání začít velmi rychle. „Ještě tento týden, v příštích dnech bychom měli vést první rozhovory,“ řekl. Podle něj se svět nezastavil, důležité je německé vedení v Evropě především kvůli válce na Ukrajině. Přesně před třemi lety zahájilo Rusko rozsáhlou invazi na Ukrajinu, a začalo tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

Podle generálního tajemníka SPD Miersche budou jednání o takzvané velké koalici CDU/CSU a SPD složitá. Pojem velká koalice pochází z doby, kdy byli konzervativci a sociální demokraté dvěma nejsilnějšími stranami v Německu.

SPD nyní na druhém místě nahradila Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu. Získala pětinu všech hlasů, ve východoněmeckých spolkových zemích je dokonce nejsilnější stranou.

„Není to automatické, ale demokratický střed se samozřejmě musí v těchto dobách pokusit o spolupráci,“ řekl k možnému jednání o koaliční vládě Miersch. Avizoval, že o případné koaliční spolupráci s CDU/CSU rozhodnou nakonec členové SPD ve vnitrostranickém hlasování. Nejtěžší bude podle generálního tajemníka SPD jednání o důchodové reformě a daňové politice.