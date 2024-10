ONLINE: Z Libanonu dorazilo repatriačním letem do Bratislavy devět Čechů a jejich tři rodinní příslušníci

Devět Čechů a tři jejich libanonští rodinní příslušníci dorazilo v sobotu z Libanonu slovenským repatriačním letem do Bratislavy. Uvedl to v neděli mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Lidé opouštějí Libanon poté, co izraelská armáda začala intenzivně útočit na cíle spojené s šíitským militantním hnutím Hizballáh. Mluvčí uvedl, že v tuto chvíli neevidují žádné další zájemce o repatriaci.

