ONLINE: Zelenskyj chce schůzku USA, Ruska, EU a Británie

Kyjev a jeho partneři ve snaze ukončit válku Kyjeva s Moskvou zvažují uspořádání schůzky lídrů Ukrajiny, Ruska, USA, Evropské unie a Británie. Po pondělním telefonátu mezi šéfy Bílého domu a Kremlu Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem to podle agentury Reuters prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten uvedl, že takové jednání by se mohlo uskutečnit co nejdříve a že hostit by ho mohlo Turecko, Švýcarsko či Vatikán.

Kyjev 22:12 19. května 2025