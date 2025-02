ONLINE: Zelenskyj je ochotný setkat se s Putinem. Před tím je ale třeba dojednat mírový plán s EU a USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek řekl, že je ochoten setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, předcházet tomu ale musí mírový plán dojednaný společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s evropskými lídry. Zelenskyj to prohlásil v debatě s americkými senátory na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Řekl v ní také, že Spojené státy podle něj nikdy nepočítaly s Ukrajinou jako členem Severoatlantické aliance. Sledujeme online Mnichov 18:44 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

„Setkám se s Rusy - s jediným Rusem, s Putinem - ale jen tehdy, až budeme mít společný plán s Trumpem, s Evropou,“ uvedl Zelenskyj.

V debatě také uvedl, že Trumpa považuje za klíčovou osobu pro dosažení míru na Ukrajině, která se už téměř tři roky brání rozsáhlé ruské invazi. Dodal, že od amerického prezidenta dostal osobní telefonní číslo, a to se slovy, že mu zavolat může kdykoliv.

Američané podle Zelenského o členství Ukrajiny v NATO „vždy jen mluvili“, ale ve skutečnosti s jejím členstvím v Alianci nikdy nepočítali, a to ani za Bidena, ani za Trumpa. Pokud se ale Ukrajina členem NATO nestane, bude muset podle ukrajinského prezidenta počet vojáků zdvojnásobit na 1,5 milionu.

Zelenskyj by se měl ještě v pátek setkat v Mnichově s americkým viceprezidentem J. D. Vancem. Řada médií i analytiků od pátečního Vanceova projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci očekávala, že poodhalí plány americké administrativy na ukončení války na Ukrajině. Vance ale ve své řeči především kritizoval Evropu, v níž je podle něj na ústupu svoboda slova. Ukrajinu zmínil jen velmi okrajově.

V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný Trumpův telefonát s Putinem. Dohodli se v něm, že se setkají, nejspíš v Saúdské Arábii. Kyjev i evropské státy se obávají, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti. Podle evropských politiků by takový mír nebyl trvalý a hrál by do karet jen Rusku.