ONLINE: Zelenskyj navrhl výměnu všech zajatců s Ruskem. Byl by to podle něj krok k obnovení důvěry

Vzájemnou výměnu všech ruských a ukrajinských zajatců v pondělí Moskvě navrhl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na úvod setkání s řadou evropských vrcholných představitelů v Kyjevě. Osvobození zajatých Ukrajinců by podle Zelenského bylo krokem k obnovení důvěry mezi znepřátelenými stranami, napsal server BBC News. Sledujeme online Kyjev 11:35 24. února 2025

„Ukončení války by mělo začínat kroky obnovujícími důvěru, protože žádná důvěra k Rusku není. Zapotřebí jsou kroky vypovídající o ukončení války. Reálné kroky. Teď by se takovým krokem mohlo stát osvobození zajatců. Tisíc lidí je vězněno v Rusku. Jen část z nich je od roku 2022, ale mnohem více jich je (vězněno) už od roku 2014. Rusko by mělo propustit Ukrajince. Ukrajina je připravena na výměnu všech za všechny. To je spravedlivá varianta,“ řekl Zelenskyj.

Ruská vojska sousední zemi napadla právě před třemi lety, výročí invaze si v Kyjevě připomínají představitelé institucí EU a také vrcholní představitelé Kanady, Dánska, Španělska, Norska, Švédska, Finska či pobaltských zemí.

Konflikt s Ruskem podle Kyjeva začal již v roce 2014, kdy Rusko v reakci na svržení proruského prezidenta v Kyjevě anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a rozdmýchalo povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Před třemi lety pak konflikt přerostl v otevřenou válku, když ruská vojska na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina vpadla do sousední země.