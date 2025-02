ONLINE: Zelenskyj by při mírovém jednání Rusku nabídl výměnu území. Vzdal by se části Kurské oblasti

Pokud americký prezident Donald Trump dostane Ukrajinu a Rusko k jednacímu stolu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje nabídnout Moskvě výměnu obsazených území. Kyjev by se vzdal části ruské Kurské oblasti, kterou má pod kontrolou ukrajinská armáda. V rozhovoru s listem The Guardian to řekl prezident Zelenskyj. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová podle ruské služby BBC slova Zelenského o výměně území odmítla.

