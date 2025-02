ONLINE: Zelenskyj varoval Trumpa, že Putin zájem o mírovou dohodu jen předstírá

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během středečního telefonátu varoval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, že ruský prezident Vladimir Putin jen předstírá svou ochotu dosáhnout mírové dohody. S odvoláním na své zdroje o tom ve čtvrtek informoval server Axios, podle kterého Zelenskyj Trumpovi řekl, že se ho Putin bojí. Sledujeme online Kyjev/Washington 22:48 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Putinovy obavy z Trumpa jsou podle Zelenského důvodem, proč šéf Kremlu o možné mírové dohodě hovoří.

Trump ve středu nejdříve telefonicky jednal s Putinem, se kterým se dohodl na osobním setkání. Oba státníci se rovněž domluvili, že začnou hledat mírové řešení války na Ukrajině, kterou Rusko v únoru 2022 rozpoutalo. Trump podle Axiosu Zelenskému slíbil, že Ukrajina bude na mírovém jednání zastoupena. To ve čtvrtek večer americký prezident také veřejně potvrdil.

Rozhovor Trumpa a Zelenského trval zhruba hodinu. Trump se ukrajinského kolegy mimo jiné zeptal, zda je stále ochoten dosáhnout mírové dohody. Ukrajinský prezident odpověděl, že to je jeho cíl, zároveň ale poznamenal, že Putin říkal Trumpovi to, co slyšet chtěl.

„Putin ti řekl, že se chce dohodnout, protože se tě bojí, neboť jsi silný,“ řekl Zelenskyj Trumpovi. Šéf Bílého domu na to odpověděl, že má možná pravdu, ale že jeho dojem byl takový, že Putin hovořil vážně. „Brzy uvidíme,“ dodal Trump podle zdrojů Axiosu.

Trump rovněž řekl, že Zelenského schůzka s americkým viceprezidentem J. D. Vancem a šéfem diplomacie USA Marcem Rubiem na okraj nadcházející Mnichovské bezpečnostní konference bude velice důležitá pro diplomatický proces vedoucí k ukončení války.

Doplnil, že v americkém vyjednávacím týmu budou také ředitel CIA John Ratcliffe a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff. Zelenského pak vyzval, aby si připravil vlastní vyjednávací skupinu.

Rozhovor skončil tím, že Trump poskytl Zelenskému soukromé telefonní číslo. Zelenskyj Trumpovi slíbil šampionský pás boxerského mistra světa v těžké váze Oleksandra Usyka.