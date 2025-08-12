ONLINE: Zelenskyj vyjádřil ochotu vzdát se části území. To může Ukrajinu rozvrátit, píše britský tisk

Nastala nenadálá změna v postoji ukrajinského premiéra Volodymyra Zelenského, který měl na jednání s evropskými lídry vyjádřit ochotu vzdát část území Rusku. Může to být snaha o to, aby se na poslední chvíli dostal na páteční summit na Aljašce, kde se mají sejít ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Ačkoliv je ale Zelenského rozhodnutí pragmatické, může Ukrajinu rozvracet zevnitř, informuje britský web The Telegraph.

Ještě v sobotu Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina „nedá své území okupantovi“. Je to podle něj zakotvené v ústavě, kterou nikdo nesmí a nemůže porušit. Změna v Zelenského odmítavém postoji k vydání jakéhokoliv území odráží skutečnost, že se Ukrajině na bojišti nedaří, napsal The Telegraph.

Ještě v pondělí ukrajinský prezident varoval, že Rusko „přesouvá své jednotky a síly způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace“.

Už nyní přitom odhady uvádějí, že jen za minulý měsíc získalo Rusko stovky čtverečních kilometrů území, britské zpravodajské služby uvádějí 550 čtverečních kilometrů, Institut pro studium války ale například uvádí až 700. Tempo získávání je tak od začátku invaze rekordní.

Rozhodnutí Zelenského v rozporu s tím, co vychází v tamních průzkumech veřejného mínění, kde proti územním ústupkům je 90 procent Ukrajinců. V průzkumu Gallup z konce roku 2024 však pro vyjednané urovnání bylo 52 procent.

Změna Zelenského politiky ohledně zavedení prezidentské kontroly nad ukrajinskými protikorupčními orgány mezitím vyvolává odpor ze strany široké veřejnosti, který by se ve válečném volebním scénáři mohl promítnout do protizápadních populistických nálad – a to až do nahrazení Zelenského lídrem, u kterého by Trump mohl mít potíže s vyjednáváním. 

Ještě větším rizikem je precedens, který tyto územní ústupky vytvářejí pro budoucí agresi Ruska.

Vzhledem k vymazání ukrajinské kultury na okupovaných územích a totalitní povaze politických orgánů v těchto regionech bude partyzánský odpor proti ruské okupaci trvalým rysem poválečného života, napsal britský deník.

Kvůli tvrzení Kremlu, že tento odpor je tajně podporován Ukrajinou, by následně mohl nepokoje využít jako záminku pro novou ofenzivu proti Oděse a Charkovu. Pokud po mírovém urovnání dojde k rozsáhlému obnovení ekonomických vztahů USA s Ruskem, Putinova důvěra ve svou beztrestnost by se pak mohla ještě více prohloubit.

Zelenského otevřenost k územním ústupkům by tak mohla urychlit konec války na Ukrajině za cenu dlouhodobé nejistoty v Evropě.

Jakub Jirásek, ČTK

