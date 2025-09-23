ONLINE: Ukrajina může dobýt zpět celé své území a možná i víc, řekl Trump
Země NATO by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měly sestřelit ruské letouny, pokud vniknou do vzdušného prostoru členských států aliance. Šéf Bílého domu to řekl novinářům v reakci na dotaz před setkáním se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Později večer Trump uvedl, že po seznámení s vojenskou a ekonomickou situací obou zemí věří, že Ukrajina může dobýt zpět všechna ztracená území.
„NATO se vzchopilo, když členské země zvýšily své obranné výdaje ze dvou na pět procent. To byla skvělá jednota,“ uvedl podle serveru The Guardian americký prezident. „Kupují spoustu zbraní a kupují je od nás. Kupují je od Spojených států,“ doplnil Trump.
Ukrajina by právě s podporou severoatlantických a evropských partnerů podle Trumpa mohla dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi, a možná by mohla jít i dál. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN.
Je to výrazný posun oproti dřívějším výzvám Trumpa k tomu, aby Kyjev učinil územní ústupky Rusku výměnou za mír, píše agentura AP. Svůj názor na šance Ukrajiny na vítězství měl prezident změnit poté, co se „plně seznámil s vojenskou a ekonomickou situací“ na Ukrajině a specificky v Rusku, kde mají mít ekonomické problémy.
Šéf Bílého domu doplnil, že USA budou dál dodávat zbraně NATO, které s nimi bude moci nakládat tak, jak bude chtít.
Americký prezident svou odpovědí o sestřelení ruských letounů reaguje na stále častější narušování vzdušného prostoru členů Severoatlantické aliance. V posledních týdnech vnikly ruské drony do Polska a narušení hlásilo také Finsko, Lotyšsko, Litva, Norsko a Rumunsko. V minulém týdnu zaznamenalo Estonsko ve svém vzdušném prostoru tři ruské vojenské letouny.
Severoatlantická rada v úterý nedávné narušení estonského vzdušného prostoru odsoudila jako nebezpečné. Generální tajemník NATO Mark Rutte sdělil, že aliance bude na podobné incidenty vždy reagovat s klidným odhodláním. Doplnil, že pokud to bude nutné, je NATO připraveno letadla vyhodnocená jako nebezpečí i sestřelit.