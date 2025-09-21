ONLINE:K ruskému průzkumnému letounu nad Baltským mořem vzlétly stíhačky NATO

Ze základny v severním Německu vzlétly dvě stíhačky NATO k ruskému průzkumnému letounu, který letěl nad Baltským mořem v mezinárodním vzdušném prostoru bez zapnutého odpovídače. Informovala o tom v neděli agentura DPA s odvoláním na prohlášení německého letectva.

Berlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Víceúčelový letoun Eurofighter Typhoon

Vzlet dvojice stíhaček Eurofighter se uskutečnil v době zvýšeného napětí na východním křídle Severoatlantické aliance (ilustrační foto) | Zdroj: Eurofighter Typhoon

Vzlet dvojice stíhaček Eurofighter se uskutečnil v době zvýšeného napětí na východním křídle Severoatlantické aliance, které způsobil průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru minulý týden. V pátek pak Estonsko oznámilo, že tři ruské stíhačky narušily na 12 minut jeho vzdušný prostor. Varšava i Tallinn shodně požádaly spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.

Ruský průzkumný letoun Il-20 letěl v mezinárodním vzdušném prostoru bez letového plánu a bez rádiového spojení, uvedlo německé letectvo. Stíhačky k němu odstartovaly ze základny Rostock-Laage.

Baltské moře je důležitou zásobovací trasou pro NATO a má klíčový hospodářský význam pro jednotlivé baltské země. Aliance eviduje systematickou špionáž tamní vojenské infrastruktury ze strany Ruska, které má přístup k Baltskému moři díky Kaliningradské oblasti a pobřeží kolem Petrohradu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme