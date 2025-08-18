ONLINE: Povyšování Trumpa nad Zelenským by mohli odvrátit evropští lídři. Rusko chtějí postavit pod tlak
V Bílém domě ve Washingtonu bude v pondělí rušno. Americký prezident Donald Trump tam přijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ale setká se také s několika evropskými premiéry, prezidenty a také představiteli Evropské unie a NATO. Projednají společný postup v podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem. Trump přitom před schůzkou na své sociální síti vyloučil návrat Krymského poloostrova Ukrajině a také odmítl případný vstup země do NATO.
„Pokud nyní ukážeme před Ruskem slabost, zaplatíme za to později vysokou cenu. Připravíme půdu pro další konflikty,“ varoval v neděli francouzský prezident Emmanuel Macron. Po jednání takzvané koalice ochotných dodal, že rozhodnutí o Ukrajině nemůže být bez Ukrajinců. Evropští lídři ve společném prohlášení zdůraznili, že je potřeba společně vyvinout tlak na Moskvu, aby válku proti Ukrajině ukončila.
Postupné ohlašování přítomnosti lídrů Francie, Německa a Velké Británie ve Washingtonu mělo podle televize CBS pomoci zajistit, že Zelenského schůzka s Trumpem se nezvrhne v peskování ukrajinského prezidenta, kterého byl svět svědkem na konci února. Průběh tehdejšího jednání jsme popisovali na webu iROZHLAS.
Donald Trump v pondělí ráno na Truth Social odmítl, že by Ukrajině povolil vstup do NATO. Zelenského vyzval k tomu, aby umožnil konec války. Je to přitom Rusko, kdo od února 2022 na východě Ukrajiny válku vede. S Trumpem se Zelenskyj sejde večer, poté budou za zavřenými dveřmi jednat i s evropskými státníky.
Kromě francouzského prezidenta budou Zelenského v Oválné pracovně doprovázet také britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová a finský prezident Alexander Stubb.
Účast potvrdili také generální tajemník NATO Mark Rutte a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Postoj spojenců
Po nedělní videokonferenci se Zelenským i další účastníci zdůrazňovali nutnost vyvinout tlak na Rusko, aby přistoupilo k ukončení války. Stejně tak poukazovali na nutnost zachovat jednotu mezi transatlantickými spojenci či potřebu bezpečnostních záruk, které by v případě uzavření mírové dohody ochránily Ukrajinu před další ruskou agresí.
Zelenskyj po bruselských jednáních na sociálních sítích napsal, že rozhovory byly velmi užitečné a západní partneři vyslovili plnou podporu ukrajinské nezávislosti a suverenitě.
Účastníci se podle Zelenského shodli, že je nepřípustné měnit hranice silou a všichni souhlasí s tím, že klíčové otázky se mají řešit v rámci trojstrannných jednání mezi Kyjevem, Washingtonem a Moskvou.
Bezpečnostní záruky
Zelenskyj dále uvedl, že tématem schůzky s Trumpem budou i budoucí bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Ocenil, že jsou Spojené státy ochotny se na nich podílet společně s Evropskými zeměmi. Podle Zelenského je ale třeba znát podrobnější informace o tom, jak by takové záruky fungovaly.
Ukrajina žádá pevné bezpečnostní záruky, které by zajistily, že ji Rusko znovu nenapadne. Měly by se do jisté míry podobat bodům, které má NATO v dohodě o kolektivní obraně, ale bez NATO. Podrobnosti jsou však zatím neznámé.
Na Ukrajině se obávají, aby se záruky nepodobaly těm z roku 1994, známých pod názvem Budapešťské memorandum. Tehdy se jaderné mocnosti včetně Ruska zavázaly, že neohrozí územní celistvost Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu výměnou za připojení se ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní.
Ukrajinský prezident chce dále s Trumpem mluvit o nutnosti rychlého příměří. O požadavcích Kremlu podle Zelenského nelze vyjednávat, dokud bude Rusko na Ukrajině dál zabíjet.
Územní ústupky
Evropští lídři už s Donaldem Trumpem konzultovali postoje a postup před jeho setkáním s Vladimirem Putinem minulý pátek v Anchorage. Summit na Aljašce ale nepřinesl žádné viditelné výsledky.
Trump po něm však upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině a v souladu s Putinovým přáním začal tvrdit, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní. Putin také požadoval územní ústupky od Ukrajiny, které Kyjev odmítá.
Zelenskyj řekl, že jednání o míru na Ukrajině musí vycházet ze současné frontové linie, Ukrajina podle něj nebude obchodovat se svým územím. O územních otázkách může jednat pouze Kyjev a Moskva, řekl Zelenskyj.
Itinerář setkání
18:00 (12:00 PM EDT)
Příjezd evropských lídrů do Bílého domu
19:00 (1:00 PM EDT)
Prezident Trump vítá prezidenta Ukrajiny
Místo pro tiskové vyjádření
19:15 (1:15 PM EDT)
Prezident Trump se účastní bilaterálního jednání s prezidentem Ukrajiny
Oválná pracovna
20:15 (2:15 PM EDT)
Prezident Trump vítá evropské lídry
State dining room (hlavní oficiální jídelna v Bílém domě, kde prezident pořádá slavnostní večeře pro zahraniční státníky a významné hosty, pojme až 120 hostů)
20:30 (2:30 PM EDT)
Prezident Trump se účastní společného focení s evropskými lídry
Cross Hall (hlavní reprezentativní průchod, často se používá při formálním příchodu prezidenta na tiskové konference, proslovy nebo slavnostní události.)
21:00 (3:00 PM EDT)
Prezident Trump se účastní multilaterálního jednání s evropskými lídry