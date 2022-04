Nahradit ruskou ropu z jiných zdrojů téměř nelze, uvedla Organizace zemí vyvážejících ropu

Sankce uvalované na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu by mohly vést k jednomu z největších výpadků dodávek ropy v historii, který by bylo téměř nemožné nahradit z jiných zdrojů. Představitelům Evropské unie to v pondělí podle agentury Reuters sdělila Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Brusel 22:47 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít