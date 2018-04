Die Presse: Sorosova nadace opouští Maďarsko, podlehla tlaku premiéra Orbána

Nadace amerického finančníka maďarského původu George Sorose Open Society Foundation oznámila odchod z Maďarska. Napsala to ve čtvrtek agentura APA s odvoláním na zprávu, která vyjde v pátek v rakouském deníku Die Presse. Proti Sorosovi vystupuje v Maďarsku ostře premiér Viktor Orbán. Budapešť 21:41 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít George Soros na snímku z roku 2017 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Rakouský list svoji informaci zveřejnil s odvoláním na centrálu Open Society Foundation v New Yorku. Podle ní chce nadace sídlo odbočky přesunout z Budapešti do Berlína, kde by měla být nová filiálka otevřena v létě.

Jste cirkus placený Sorosem, vzkázal Orbánův Fidesz protivládním demonstrantům Číst článek

'Stop Sorosovi'

Orbán založil na démonizování migrantů a obviňování Sorose a jím podporovaných nevládních organizací ze záměru zaplavit Maďarsko tisíci migranty svou volební kampaň. V březnu mimo jiné prohlásil, že vláda zná jména dvou tisícovek členů „Sorosovy žoldácké armády“.

V dubnových volbách Orbánova strana Fidesz v zákonodárném sboru uhájila společně s koaličním partnerem křesťanskými demokraty ústavní dvoutřetinovou většinu. Sám Orbán po volbách potvrdil, že chce získaný silný mandát využít i k brzkému prosazení návrhu zákona zvaného Stop Sorosovi, jehož cílem je omezit migraci.

Právní předpis má postihnout především nevládní organizace, které s tvrdým tažením vlády proti migraci nesouhlasí, a to zdaněním darů přicházejících pro ně ze zahraničí, ba dokonce zákazem jejich činnosti.