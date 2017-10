Ophelia nechala čtvrt milionu irských domácností bez elektřiny. Úřady varují před mrakem prachu

Střed bouře Ophelia už přešel přes Britské ostrovy a míří do Severního moře. Za sebou zanechal tři mrtvé a rozsáhlé škody. Desetitisíce lidí zůstávají nadále bez elektřiny. Mračna prachu, která sebou bouře přivála, zbarvila oblohu do oranžova a Londýňané zaplavili sociální sítě vtipy o apokalypse spojené s brexitem, popisuje z místa zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. Dublin 15:52 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irsko i Skotsko sčítají škody po řádění bouře Ophelia. | Zdroj: Reuters

V Irsku, kde bouře zasáhla největší silou během pondělí, bylo v noci na úterý bez elektřiny skoro čtvrt milionu domácností. Irská republika teď požádala Severní Irsko a také Spojené království, aby jim pomohly obnovit dodávky energie, aby se během pár dní vše vrátilo do normálních kolejí.

Na odlehlejších místech to ale bude trvat zřejmě déle, mluví se i o deseti dnech. Někde popadaly do elektrického vedení stromy, někde se zlomily i samotné sloupy. Mnohem lepší je situace na severu Anglie, kde Ophelia řádila v noci na úterý a ráno. Tam by elektřina měla být už na většině míst obnovena, podařilo se také obnovit železniční dopravu.

Statisíce lidí jsou nadále bez elektřiny. | Zdroj: Reuters

Mrak písečného prachu

V souvislosti s bouří vydaly britské úřady zdravotní varování i pro obyvatele oblastí, které nebyly větrnou smrští přímo zasažené. S bouří přišel nad celé ostrovy obrovský mrak písečného prachu ze Sahary a také popílek z lesních požárů v Portugalsku a ve Španělsku.

Mračno na anglické obloze během pondělí skutečně vytvářelo spektakulární barvy. Nad Londýnem byla obloha žlutá až oranžová a na sociálních sítích se žertovalo, že je to apokalypsa spojená s brexitem.

Úřady ale varují, že prach může vyvolat dýchací potíže a třeba astmatikům doporučují, aby se několik příštích dní vůbec nezdržovali venku.

Meteorologové nadále varují před silným větrem, který může na severu Anglie a ve Skotsku dosahovat rychlosti až 100 kilometrů v hodině.

