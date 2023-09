Řidiči v Texasu, kteří zabijí rodiče dítěte v opilosti, musí platit výživné. Zákon platí i pro pouťové atrakce

V jihoamerickém Texasu začala od začátku září platit povinnost vyplácet výživné pro řidiče, kteří v opilosti zabijí rodiče nebo opatrovníka dítěte, a to do 18 let věku, nebo než pozůstalé dítě dokončí střední školu. Zákon, jenž republikánský guvernér Greg Abbot podepsal už letos v červnu, podpořili demokraté i republikáni. Austin 20:39 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opilí řidiči v Texasu musí platit výživné, pokud zabijí rodiče dítěte (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Definice zabití v opilosti při řízení se podle texaských zákonů vztahuje na všechna motorová vozidla včetně letadel, lodí, ale i provozování pouťových atrakcí v opilosti, které vyústí ve smrt jiné osoby při nehodě nebo chybě, píše web stanice CNN.

Automatická ztráta průkazu, vězení i pokuta 90 tisíc. Francie zpřísňuje tresty za alkohol a drogy při řízení Číst článek

Měsíční výši výživného stanoví soudce. Pokud dotyčný není schopen sumu platit, protože je ve vězení, musí začít splácet do jednoho roku od propuštění z vězení podle splátkového kalendáře. Za zabití v opilosti při řízení hrozí v Texasu až 20 let vězení, píše list The Hill.

Podobné opatření přijali zákonodárci už loni v Tennessee a návrhy se zabývají v dalších 24 státech.

Původní autorkou zákona je Cecilia Williamsová, která za jeho prosazení lobbuje od dubna 2021, kdy jí opilý řidič zabil vnuka, syna a snachu a ona byla nucená se starat o jejich dvě pozůstalé děti v předškolním věku.