Opozice démonizuje současnou vládní koalici a polarizuje Slovensko, tvrdí vládní poslanec ze SNS

Vrcholní slovenští politici vyzývají ke zklidnění emocí ve společnosti po atentátu na premiéra Fica. Zcela mimořádně by se kvůli tomu v prezidentském paláci měli sejít i lídři všech parlamentních stran. Pozvala je prezidentka Zuzana Čaputová a její nástupce Peter Pellegrini. „Někteří lidé se radikalizovali právě kvůli médiím,“ řekl poslanec vládní Slovenské národní strany Roman Michelko pro Radiožurnál. Bratislava 11:17 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec vládní Slovenské národní strany Roman Michelko | Zdroj: Profimedia

Dobrý den. Je už nějak patrné, že apely politiků uklidnily atmosféru na Slovensku, nebo je stále vyhrocená?

Včera (ve čtvrtek pozn. red.) zasedla bezpečnostní rada, která apelovala na uklidnění situace a vyzývala, aby se snížila intenzita kampaně k evropským volbám. Protože kampaně jsou vždy provázené vymezováním se a polarizací. Je jasné, že se na Slovensku něco stalo a většina politiků nechce napětí dále eskalovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Většina politiků nemá zájem na další eskalaci napětí, ubezpečuje poslanec Slovenské národní strany Roman Michelko. Poslechněte si rozhovor

Obviňování médií a útoky na opozici. Taková byla bezprostřední reakce některých vládních politiků na atentát. Místopředseda Ficovy strany SMER Luboš Blaha konkrétně řekl, že liberální média živila strašidelnou nenávist a kvůli ní Robert Fico bojuje o život a Slovensko čekají změny. Pane poslanče, probírali jste se svým předsedou ve straně tyto jeho výroky, nebo skutečně plánujete změny třeba vůči médiím?

Reakce byla bezprostředně na to, co se stalo. Takže v tom byla míra emocionality. Zároveň Danko řekl, že vše bude zákonné. Samozřejmě, že míra polarizace je taková, že nemůžeme pochybovat o tom, že někteří lidé se radikalizovali právě kvůli médiím.

Sám útočník přiznal, že se radikalizoval až po prezidentských volbách, které byly opravdu extrémně vypjaté. A když mluvil o důvodech, proč tak konal, tak to bylo odvolání šéfa Soudní rady Mazáka a televize a byly to další věci, které jsou v médiích a démonizují lidi, kteří je připravují. A z hlediska normálního člověka je to absurdní.

ONLINE: Postřelený premiér Fico zůstává na JIP. ‚Z útoku si vše pamatuje,‘ popsal Pellegrini Číst článek

Taky je třeba říct, že atmosféra, kterou ve společnosti vytváří někteří politici a média už překročila všechny hranice a to, co se stalo, je bezprecedentní.

Možná, že právě výroky, které pronesl váš pan předseda, v dané situaci to příliš neuklidní. Předseda opozičního progresivního Slovenska Michal Šimečka vyzval teď k 100 dnům klidu ve slovenské politice. Připojíte se k tomu? Původně nemohl přijít ani na společné vystoupení poslanců.

Bylo to v tom čase nevhodné. Dnes má být další setkání a tam samozřejmě přijdou všichni představitelé parlamentních stran. Progresivní Slovensko a OLANO jsou ty, které extrémně polarizují a démonizují současné koaliční strany a politiky.

Hrozba krácení evropských fondů je denní chléb a politika těchto lidí. Takže je potřeba sebereflexe z druhé strany. Všichni na druhé straně už říkají, že tato míra polarizace k ničemu nevede a všichni příčetní lidé si po této tragické události uvědomí, že takto se dále nedá fungovat.