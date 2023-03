Oprava i pět let od prodeje. Evropská komise chce pravidla, která by umožnila servis i po záruce

Evropská komise ve středu navrhla pravidla, která by výrobcům ukládala povinnost nabízet opravu výrobků, například praček a televizí, i po záruce, po dobu pěti až deseti let od prodeje. Pravidla by se dále vztahovala na ledničky, vysavače a další zboží, které je podle unijního práva považováno za „opravitelné“. Jedná se i o pravidlech, která by požadavek rozšířila na chytré telefony a tablety. Evropská komise o tom informovala v tiskové zprávě. Brusel 19:55 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít EU chce také spustit on-line službu, která by spotřebitelům pomohla najít místní opraváře | Zdroj: Profimedia

Evropští spotřebitelé a podniky běžně vyhazují zboží, které by se dalo opravit. Hromadí se tak odpad a vyhazují součástky, které by se daly znovu použít.

Podle průzkumu německého úřadu pro životní prostředí z roku 2020 se životnost výrobků včetně televizorů a velkých domácích spotřebičů v posledních letech snížila. Některé výrobky nebyly navrženy tak, aby je šlo snadno opravit, zatímco u jiných bylo levnější koupit nový výrobek než opravovat starý, zjistila studie. V mnoha případech spotřebitelé stále funkční zboží nahradili, protože chtěli novější model.

Na základě pravidel EU by společnosti musely vadný výrobek bezplatně opravit během dvouleté zákonné záruční lhůty, pokud by náklady na opravu byly levnější nebo stejné jako výměna výrobku. Po uplynutí této lhůty by měly společnosti stále nabízet opravy, a to buď zdarma, nebo za poplatek. EU chce také spustit on-line službu, která by spotřebitelům pomohla najít místní opraváře.

Evropská organizace spotřebitelů iniciativu uvítala. Bylo by však podle ní vhodnější prodloužit zákonnou záruční lhůtu pro výrobky s dlouhou životností, jako jsou ledničky. Návrh musí projednat a schválit členské státy a Evropský parlament. Tento proces obvykle trvá déle než rok.