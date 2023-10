Padající omítka i chybějící klimatizace. Berlínské muzeum Pergamon čeká rekonstrukce, potrvá 14 let

V Berlíně tento týden začala rekonstrukce jednoho slavného muzea. Podobné zprávy často projdou bez povšimnutí, jenže tahle se v jedné věci opravdu vymyká. Oprava areálu Pergamon má zabrat celých 14 let. „Opravuje se chráněná památka a všechno tak musíme konzultovat s památkáři," vysvětluje pro Radiožurnál délku rekonstrukce ředitelka muzea Přední Asie Barbara Helwingová. Odhadovaná cena je astronomická – 18 miliard korun. Od stálého zpravodaje Berlín 17:18 26. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pergamonské muzeum v Berlíně | Foto: Klára Stejskalová

„Pergamon byl otevřený v roce 1930 a hned po devíti letech kvůli válce zavřel. Budovu těžce poškodilo bombardování, a sice se to pak snažili opravit, ale nějakou větší rekonstrukcí vlastně neprošlo,“ popisuje ředitelka muzea Přední Asie Barbara Helwingová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Berlíně rekonstruují muzeum Pergamon. Natáčel Václav Jabůrek

Má před sebou léta čekání, stavba bude dlouhá i na berlínské poměry. „Slyšel jsem, že to má trvat čtyři roky,“ říká Franz je z rakouského Innsbrucku. Jenže rekonstrukce bude trvat 14 let. „No dobře, to už je celkem dlouho. To by už snad mohli stihnout,“ komentuje návštěvník, který přišel muzeum ještě naposledy navštívit.

„Koukal jsem i po zdech a tak. Nepřijde mi to tu zas tak hrozné, hlavně když to srovnám s jinými muzei. Ale zase těžko říct, co všechno tu chtějí dělat,“ dodává Franz. Jenže popis nutných oprav by zabral hodiny.

„Opravuje se chráněná památka a všechno tak musíme konzultovat s památkáři. Ale hlavně – muzeum stojí na nevhodném podloží. Dole pod námi je vlastně jen velká černá díra. Je to pozůstatek z doby ledové, hluboký asi třicet metrů. Stavaři to zjistili, až když byly plány Pergamonu hotové a přes tu mezeru udělali obří betonový oblouk, na kterém celá budova stojí. Teď musíme tenhle více než sto let starý beton kousek po kousku nahradit, a zároveň neohrozit památku. Takže to opravdu není triviální. Postavit všechno odznova by bylo jednodušší.“ Barbara Helwingová (ředitelka muzea Přední Asie )

„Když se otočíte - za vámi je původní fasáda. Teď je celá pokrytá sítí, aby zachytila padající omítku. Ta na některých místech už v podstatě ani není. Taky jsou krásně vidět místa, která za války zasáhly střely. Při rekonstrukci je chceme zachovat, je to ostatně součást dějin. Jen je zpevníme, aby se pod nimi mohlo bez obav chodit. Velké problémy máme i uvnitř, přes skleněnou střechu zatéká a tak dále. Opravdu už je načase to opravit,“ zdůrazňuje Helwingová.

Cena rekonstrukce

Prakticky všechny exponáty musí z budovy pryč. A Pergamon konečně dostane třeba i klimatizaci, bez které se musel dům plný starožitností obejít. A jak už to u každé stavby bývá - otázkou je, na kolik to ve výsledku vyjde.

Pergamonské muzeum v Berlíně, pergamonský oltář | Foto: Klára Stejskalová

„Rekonstrukce by měla vyjít na 722 milionů eur a ano, máme v tom započítaný i určitý polštář, ale člověk nikdy neví,“ upozorňuje ředitelka muzea.

Muzejní tým bude mezitím vymýšlet novou koncepci všech výstav. Za čtyři roky se otevře alespoň první část expozice, která bude pro návštěvníky i exponáty přívětivější.