Koupit nový, nebo spravit? Europoslanci schválili výhodnější podmínky pro opravu zboží i po záruce

Lidé v zemích Evropské unie ročně vyhodí životaschopné zboží, které ve výsledku vytváří až 35 milionů tun odpadu. Nejen proto v úterý europoslanci odhlasovali pravidla, která mají podpořit právo na opravu spotřebního zboží a motivovat tak lidi, aby si třeba mobilní telefon nechali opravit. Některé produkty, jako třeba i baterie v elektronických zařízeních, však na seznamu nefigurují. Brusel 21:14 22. listopadu 2023

Výrobci by například museli opravit určité zboží i po vypršení zákonem stanovené záruky – to by se týkalo mobilních telefonů, praček nebo jízdních kol. A v době, kdy na produkt lze uplatnit záruku, by prodejci také měli povinnost nabízet bezplatnou opravu, pokud to nebude dražší, než kupní cena daného zboží nebo pokud zboží nebude prakticky možné opravit.

V době opravy by pak spotřebitelé měli mít možnost zapůjčit si náhradní produkt. A v neposlední řadě mají taky opravy zatraktivnit i poukázky nebo finanční pobídky prostřednictvím vnitrostátních fondů oprav. Ty mají pomoct k tomu, že oprava bude cenově dostupnější.

„Tím se jednak uleví životnímu prostředí, protože velký výrobek jako pračku nebudou muset spotřebitelé vyhodit a koupit si nový, ale bude tam možné vyměnit daný rozbitý díl. Současně se uleví i peněženkám spotřebitelů, kteří nebudou muset vyhazovat peníze za nové výrobky,“ popisuje europoslanec Marcel Kolaja (Piráti).

Motivovat lidi má i vytvoření aplikací, které by spotřebitelům umožnily najít místní opraváře nebo prodejce renovovaného zboží.

Některé výrobky europoslanci na seznam nezařadili, jde například o baterie používané v elektronických zařízeních nebo elektromobilech.

„To je škoda, protože když se vám pokazí zrovna baterka, tak jde o velmi častý případ. Považuji za chybu, že toto právo na opravu ve vztahu k baterkám není obsaženo ve výsledném návrhu. Uvidíme, co se s tím stane při jednání s členskými státy,“ kritizuje Stanislav Polčák (STAN).

Výsledné znění legislativy není ještě konečné, nyní schválený text ještě musí projít takzvaným trialogem – tedy jednáním zástupců Evropské komise, Rady a europarlamentu. Až poté se rozhodne, jaké bude koncové znění normy.