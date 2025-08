Optimismus mezi sutinami. Co se děje v Gaze, dělo se před lety v syrském Jarmúku. Teď se tam vrací život

Na malém parkovišti u mešity al-Wasím, v kulisách rozbombardovaných činžáků, se sešlo několik desítek obyvatel palestinského tábora Jarmúk. Zpívají se písničky, povídá se, vzpomíná se. Na banneru jsou podobizny zdejších obětí nedávné války a blokády.

Podobné události jako nyní Palestinci v Gaze prožívali před deseti lety Palestinci v Sýrii. Největší uprchlický tábor Jarmúk v Damašku se stal na několik let peklem na zemi

„To, co se děje dneska v Gaze, to jsme zažívali tady v Jarmúku. Hladověli jsme. Stříleli na nás granáty a bomby. Totálně to tady zničili. Bylo to stejné, jaké je to teď v Gaze,“ říká straší paní v šátku, jmenuje se Umm Firás, a tvrdí, že je jednou z těch mála, kdo celé to běsnění přežili na místě.

Stejně jako Abú ´l-Mádžid Táhá, jeden ze zdejších záchranářů.

Svíčka, pak solární panely

„Tábor Jarmúk je mnohem menší než Pásmo Gazy. Tam jsou dva miliony lidí, nás tu bylo pod blokádou asi 50 tisíc. Něco přes dvě stě lidí tady zemřelo hlady. To, co teď vidíme na záběrech z Gazy, to jsme tady prožívali my. Nás ale vyhladověl Asadův režim a jeho milice,“ popisuje.

Velké části palestinského uprchlického tábora Jarmúk v Damašku jsou totálně rozstřílené. Celé bloky obytných tří- až čtyřpatrových domů jsou zdemolované, z některých visí na armatuře kusy betonových stropů a střech.

Ulice jsou sice už od sutin prohrnuté, ale není v nich vůbec nikdo, až na občasného toulavého psa. V přízemí jediné budovy pracuje malý bagřík na odklízení sutin a trosek.

A před zdemolovaným čtyřpatrovým domem sedí pán na křesílku, uprostřed všeho prachu a sutin, dává si kávu, poslouchá arabské písničky a kolem sebe má několik zelených květin, které totálně kontrastují s okolní šedí.

„Já jsem byl úplně první, kdo se do téhle části Jarmúku po osvobození a pádu Asada vrátil. Byly tu jen hromady sutin, žádná elektřina. Zapálili jsme svíčku a se syny začali zase bydlet tady doma. Začal jsem odklízet suť, pořídil jsem solární panely.“

Omar Maw'id | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

‚Můžu otevřeně mluvit‘

Omar Mow´id je plný energie a odhodlání dát svůj dům zase do pořádku. Jeho předkové pocházejí z palestinského Nazaretu a sem utekli v roce 1948.

„Zatím se sem vrátilo jen pár lidí. Nic tu nefunguje, elektřina, voda, odpad, nic. Kdo se sem chce vrátit, musí si všechno zařídit a zaplatit sám. Je to strašně drahé a Syřani nemají peníze. Třetina lidí odtud utekla do zahraničí a dvě třetiny jsou rozptýleny po podnájmech na jiných místech Sýrie,“ pokračuje muž.

Jediné, v čem syrské úřady zatím pomohly, je, že poslali statiky k posouzení, jestli je bezpečné ten který dům opravovat.

I Omar vzpomíná na otřesné podmínky, které v Jarmúku během války panovaly: „Lidé tady žrali trávu. Hodně jich tu umřelo hladem. A hodně jich také zabilo bombardování. My jsme s tátou na poslední chvíli odjeli, bylo to pak těžké, nebyly peníze, pořád jsme se stěhovali po podnájmech.“

Nad vchodem do domu visí podobizna jeho syna Mu´ajjada. Zabil ho izraelský nálet asi měsíc před pádem Asadova režimu. Sám režim pak připravil o život řadu dalších Omarových příbuzných.

Přesto neztrácí optimismus: „Bývalý režim byl otřesný. Nová vláda má teď ale obrovskou zodpovědnost. Bude to stát veliké úsilí, než znovu vybudují stát,“ říká Omar a dodává, že se mnou aspoň teď může otevřeně a svobodně mluvit, zatímco za Asada by špatně skončil.