Orbán je pod obrovským tlakem, protiukrajinská karta na Magyara nestačí, míní exdiplomat Varga

Maďarsko čekají za necelý rok parlamentní volby, ve kterých se premiér Viktor Orbán pokusí o páté vítězství v řadě. Poprvé po 15 letech mu ale roste konkurence v osobě lídra nové opoziční strany TISZA Pétera Magyara. „Je dost podobný mladému Orbánovi. Má charisma, dobře mluví a ví, jak funguje mocenská mašinerie Fideszu. Komunikuje přesně tak, aby to druhou stranu bolelo," říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus bohemista a diplomat György Varga. Interview Plus Budapešť 18:33 18. července 2025

„Myslím, že Magyar skutečně má dobré úmysly a je skutečným demokratem, kterým Orbán už dlouho není,“ dodává k osobě politika, který byl 22 let členem Fideszu, za který byla ministryní spravedlnosti jeho bývalá manželka.

Magyar tvrdí, že chce v Maďarsku pokořit korupci a rozsáhlý klientelismus spojený se současnou vládou. „Chce zřídit úřad, který dostane zpět ukradené majetky. Jenže korupce má v Maďarsku hlubší společenské a historické kořeny, nelze ji jen tak odstranit cvaknutím vypínače. Bude nesmírně těžké dosáhnout toho, aby země nefungovala na bázi korupce,“ hodnotí Varga.

Opoziční lídr také slibuje oživení maďarské ekonomiky, a to jednak navrácením majetku, který přešel do okolí premiéra Orbána, a také splněním požadavků Evropské unie ohledně fungování právního státu. To by podle Magyara podobně jako v případě Polska mělo vést k uvolnění finančních prostředků v řádu miliard eur.

Orbán se Magyara snaží začlenit do své protiukrajinské rétoriky a vykreslit ho jako spojence ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Magyar stále opakuje, že Rusko je agresor, ale musí být opatrný, protože polovina obyvatel a většina jeho voličů není příliš nakloněna Ukrajině, protože je zválcována vládní propagandou,“ míní někdejší velvyslanec v Praze.

Nerozdělovat společnost

Koncem června Budapeští i přes vládní zákaz prošel Pochod hrdosti, kterého se zúčastnilo téměř 200 tisíc lidí. Podle agentury Reuters se pochod změnil v protest proti vládě, Magyar se ho ale neúčastnil a ani se k němu nevyjádřil.

„Maďarská společnost je vůči sexuálním menšinám tolerantní, asi 65 procent s nimi nemá problém. Ale proti pochodům hrdosti, které bývají takové křiklavé, se těsná většina staví negativně. A Magyar se snaží těmto konfliktním tématům vyhýbat a soustředí se na běžného voliče, který žije mimo Budapešť. A toho tohle moc nezajímá,“ komentuje Varga.

Přidává i svůj osobní poznatek z pochodu, kterého se prý účastnilo i velké množství lidí z regionů, kteří nepřišli primárně kvůli podpoře sexuálních menšin, ale aby chránili svobodu shromažďování.

„Orbán je pod obrovským tlakem, protože ztrácí většinu i v některých venkovských oblastech. Musí udělat něco chytřejšího, než je protiukrajinská propaganda, která tvoří základ jeho kampaně. Ještě má možnost změnit volební systém, aby druhá strana nedosáhla na ústavní většinu,“ upozorňuje.

Varga se totiž domnívá, že pokud Magyar nezvítězí dostatečně výrazně a nezíská ústavní většinu, bude jen těžko eliminovat vliv ústavního soudu a dalších institucí, v nichž Orbán „zabetonoval“ své lidi.

