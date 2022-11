Exvelvyslanec Varga: Orbán provokuje Evropskou unii. Nejde mu o Velké Maďarsko, ale o peníze a moc

Maďarský premiér Viktor Orbán se objevil na veřejnosti se šálou ozdobenou mapou takzvaného Velkého Maďarska, které zahrnovalo i území sousedních států. „Orbán je profesionální politik a velký manipulátor a takto posílá signály voličům Fideszu, radikálům na krajní pravici a tak trochu i Evropské komisi v rámci těch tahanic. Nemyslím si, že by myslel vážně obnovu Uher, ví, že to není reálné,“ soudí bývalý maďarský velvyslanec v Praze György Varga. Interview Plus Praha 22:25 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orbán se podle Vargy snaží vyostřovat situaci vůči Evropské komisi | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Myšlenka velkého Maďarska, které prý věří i významná část voličů Fideszu, je prý sebeklamem. Suverenita Maďarska skončila nejpozději v roce 1541 obsazením Budapešti Turky a obnovena částečně byla v rámci rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867.

„To ale nebyl samostatný stát, ten vznikl až Trianonem – v to dnešní ‚malé‘ Maďarsko. Je to paradox,“ podotýká Varga s tím, že Fidesz emocionální nostalgie po velkém Maďarsku dlouhodobě využívá: „Jednak je to provokace, jednak vzkaz voličům: ‚Jsem stejný jako vy, také se necítím dobře v tomto světě a toužím po něčem lepším – kdysi bylo lip.‘“

Maďarská vláda také pokračuje ve své vstřícné politice vůči Rusku, kterou voliči Fideszu oceňují: „V médiích se vede proruská kampaň, maďarský volič dokola slyší, že Rusko je bližší než Západ a že Amerika vyprovokovala agresi proti Ukrajině. Maďarské mozky jsou tak zmasírovány, že jim není jasné, co by znamenal pád Ukrajiny.“

Podle Vargy přesto není reálná výstavba jaderné elektrárny Paks ruskou společnosti Rosatom a země se navíc potýká s výpadky dodávek ruské ropy v důsledku ruského bombardování ukrajinské infrastruktury, nedostatkem pohonných hmot v souvislosti s cenovými regulacemi a vysokou inflací.

„Ceny potravin vzrostly o 40 procent, to pociťuje každý víc než problémy s naftou. Vláda nalila do ekonomiky neuvěřitelné množství peněz a udeřilo sucho, takže úroda byla letos nižší. Voliči to Orbánovi částečně vyčítají, ale přesto mu věří. Zatím mu to odpouštějí,“ konstatuje.

Strach o moc

Orbán se podle Vargy snaží vyostřovat situaci vůči Evropské komisi, která doporučuje členským státům zablokovat vyplacení části peněz z regionálních fondů kvůli nedostatečným reformám v oblasti právního státu.

„Vyvolává napětí, nasazuje laťku stále výš a myslí si, že mu to vyjde. Je otázkou, kde je ta zeď, ke které může dojít,“ uvažuje Varga. Orbán se prý velmi obává toho, že by mohl o evropské peníze přijít.

Jde prý nejen o sedm a půl miliardy eur z rozpočtu, ale i o finance z fondu obnovy, které Maďarsko nemůže dostat, pokud bude podle Rady porušovat základní principy právního státu.

„Ještě důležitější pro Orbána je za každou cenu udržet autoritářskou moc. Snad udělá nějaké formální ústupky, udělal už nějaké kroky, ale nejsou to ústupky. Protože kdyby začal ustupovat, tak by změnil režim, který vytvořili,“ upozorňuje.

