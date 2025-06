Orbán mluvil o přijetí Ukrajiny do Evropské unie jako o začlenění do války. Maďarsko je podle něj proti

Začlenění Ukrajiny do Evropské unie znamená podle maďarského premiéra Viktora Orbána začlenění války. Maďarsko nechce být ve stejném spolku jako země ve válce, je to nebezpečné, dodal premiér, který ve čtvrtek jako první přišel na jednání unijních prezidentů a premiérů v Bruselu. Brusel 11:24 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Jonathan Raa | Zdroj: Reuters

„Problémem je válka. Když začleníme Ukrajinu do EU, začleníme válku, nechceme být ve stejném spolu jako země ve válce,“ řekl Orbán novinářům. Maďarsko, jehož premiér je v Unii považován za spojence ruského vůdce Vladimira Putina, se dlouhodobě staví odmítavě jak k budoucímu členství Ukrajiny v EU, tak k uvalení sankcí proti Rusku.

Očekává se totiž, že unijní lídři budou na čtvrteční schůzce diskutovat o novém souboru sankcí proti Rusku a rovněž na prodloužení protiruských sankcí o dalších šest měsíců. Tyto dva kroky zatím blokují právě Maďarsko a rovněž Slovensko.

Slovenský premiér Robert Fico ve čtvrtek před odletem do Bruselu zopakoval, že Bratislava bude nové sankce odmítat do vyřešení záležitosti kolem navrhovaného ukončení dovozu ruských energií, se kterým nesouhlasí.

Maďarský premiér ve čtvrtek také novinářům řekl, že vysoká pokuta, kterou kvůli neplnění rozsudku souvisejícího s migrační problematikou udělil Budapešti unijní soud je nejen „rebelií“, ale také dobrou investicí. „Musíme platit každý den jeden milion eur, protože jsme zastavili migraci, ale platíme to, protože je to dobrá investice do naší budoucnosti,“ řekl Orbán.

Soudní dvůr Evropské unie udělil loni v červnu Maďarsku jednorázovou pokutu 200 milionů eur (pět miliard korun) a penále ve výši jeden milion eur (25 milionů korun) za každý den prodlení za neplnění dřívějšího rozsudku. Budapešť podle soudu nezavedla nezbytná opatření ve své migrační politice, která soud žádal už v prosinci 2020. Maďarský premiér to označil za nepřijatelné.

Maďarsko nedodrželo první termín zaplacení pokuty 200 milionů eur, který vypršel loni koncem srpna, což unijní exekutivu přimělo poslat druhou žádost o platbu s termínem do 17. září. Ani ten maďarská vláda nedodržela.

Komise proto rozhodla, že tyto peníze začne odečítat z budoucích plateb z rozpočtu EU, které mají směřovat do Budapešti. Před pár dny Maďarsko oznámilo, že se rozhodlo podat na unijní soud žalobu, ve které chce napadnout jeho rozhodnutí o milionové pokutě každý den.