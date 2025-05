Orbán podpořil rumunského nacionalistu a pobouřil Maďary. Opozice odpověděla lidsky, popisuje Varga

Lídr maďarské opozice Péter Magyar zahájil svůj pochod z Maďarska do Rumunska. Jeho cesta z Budapešti na hranici je protestem proti tomu, že premiér Viktor Orbán veřejně podpořil před nedělním druhým kolem rumunských prezidentských voleb nacionalistického kandidáta Georgeho Simiona. „Orbánův projev vyvolal negativní ohlas v celé maďarské společnosti a Magyar toho velmi šikovně využívá,“ komentuje bývalý maďarský velvyslanec v Praze György Varga. Rozhovor Budapešť/Bukurešť 10:34 17. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Péter Magyar (uprostřed) na protestním pochodu k Rumunsku | Foto: Ferenc Isza | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Jak tato událost hýbe maďarskou politikou? Nakolik je ten pochod sledovaný?

Průvod je ostře sledovaný a je to velmi nepříjemné pro vládní stranu Fidesz, protože značně odvádí pozornost a ukazuje na protiklady v politickém postoji premiéra Orbána.

Orbán se snažil ve svém projevu udělat politický kšeft s panem Simionem. Ten je ale dost nenáviděn Maďary, protože zahájil svoji politickou kariéru tím, že velmi ostře vystupoval proti maďarské komunitě v Rumunsku.

Vyvolalo to pobouření, které využil lídr opozice Péter Magyar, aby zorganizoval pochod na hranici. Překročí ji až po rumunských volbách, nestihnou tam dorazit dříve, ani to nebyl úmysl.

Fidesz odpověděl známým tahem – přepsat to něčím větším. Strana předložila poslanecký návrh, který by vládě umožnil omezovat, penalizovat a potenciálně zakazovat organizace a média, které označí za hrozbu pro národní suverenitu. Takže Maďarskem hýbe tento návrh zákona, až na druhém místě je ten pochod.

Jak velká je komunita Maďarů v Rumunsku? A mohli by případně nějak uškodit Viktoru Orbánovi v parlamentních volbách?

Maďarů v Rumunsku je milion, je to velmi silná komunita ve dvacetimilionové zemi. Ale maďarské hlasy z Rumunska nemají takovou váhu – veškeré menšiny z okolních zemí můžou do maďarského parlamentu poslat maximálně dva, tři poslance. Přímo výsledek voleb v příštím roce tedy neovlivní.

Samozřejmě postoj zahraničních Maďarů v Srbsku, Rumunsku nebo na Slovensku je hodně komunikován, takže nepřímo politicky ovlivní i maďarské volby. Ale přímo v Maďarsku může být dopad Orbánova projevu s podporou Simiona tragický a Orbánovi může uškodit.

Pochod a dialog

Jak může ovlivnit postavení a popularitu lídra maďarské opozice Pétera Magyara, že se v této záležitosti angažuje a upozorňuje na to, že podpora nacionalistického kandidáta v Rumunsku je hrozbou?

Vycítil obrovskou chybu premiéra Orbána.

Využil toho a chce z toho získat body, protože ten projev skutečně vyvolal negativní ohlas v celé maďarské společnosti nezávisle na postoji. Dokonce i ve Fideszu vyvolal určité nemilé překvapení.

Péter Magyar toho velmi šikovně využívá a organizuje svou odpověď velmi lidským, přímým způsobem.

Je to postavené na neustálém dialogu, kdy během pochodu mluví s lidmi v různých vesnicích. Zahájil ho v úterý, takže ušel několik desítek kilometrů a má před sebou ještě dlouhou cestu.