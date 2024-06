Orbán vítězí v maďarských eurovolbách. Oproti minule si ale pohoršil a má silného vyzyvatele

Hungary, European Parliament election today:



58% of the polling stations counted



Fidesz/KDNP-NI|EPP: 43.8% (-8.8)

TISZA→EPP: 31.1% (new)

DK/MSZP/P-S&D|G/EFA: 8.2% (-14.5)

MH~NI: 6.8% (+3.5)

MKKP→G/EFA: 3.5% (+0.9)

Momentum-RE: 3.4% (-6.4)

Jobbik-NI: 1.0% (-5.4)

LMP-G/EFA:… pic.twitter.com/WexmrmwBIi