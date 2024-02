Orbán vs. zbytek Unie. Na mimořádném summitu se rozhodlo o 50 miliardách pro Ukrajinu

Na mimořádném summitu v Bruselu se sešli lídři Evropské unie, aby dojednali shodu na finanční a vojenské pomoci Ukrajině. Z revize unijního rozpočtu pošlou 50 miliard eur, proti se do poslední chvíle stavilo Maďarsko. Ve hře už byl také tzv. plán B. Možnost, jak pomoc poskytnout bez Viktora Orbána, by ale provázela složitá vyjednávání ve členských státech. Summit ale trval jen pár minut, a byla dohoda.

Šéfka Evropské komise, předseda Evropské rady a představitelé Francie, Německa a Itálie si dali ranní schůzku s Viktorem Orbánem před začátkem jednání unijní sedmadvacítky na mimořádném summitu. S cílem přesvědčit maďarského premiéra, aby se přiklonil k finanční pomoci pro Ukrajinu.

50 miliard eur plánovala EU původně schválit už na prosincovém summitu, ale právě Budapešť se postavila proti, a tak se po několika týdnech schází lídři v Bruselu znovu a za stejným účelem.

Maďarsko žádalo, aby se o dlouhodobé pomoci Ukrajině rozhodovalo mimo revizi víceletého finančního rámce (unijního rozpočtu na roky 2021 až 2027). Po několikaminutovém summitu byl výsledek.

Lídři budou o penězích pro Ukrajinu vést každoroční debatu, ale bez možnosti jejich zablokování. Po dvou letech navíc bude moct Evropská rada vyzvat Komisi, aby navrhla změnu financování. Jinými slovy: všech 27 lídrů by se muselo shodnout, že chtějí financování Ukrajiny přehodnotit. V tom případě by měl Orbán možnost veta.

„Všech 27 lídrů se shodlo na 50miliardovém balíku dodatečné podpory. Zaručuje to pevné, dlouhodobé, předvídatelné financování pro Ukrajinu,“ uvedl Michel.

‼️ The Special European Council has started.



On the agenda:

📌MFF

📌Military assistance to Ukraine

📌Middle East pic.twitter.com/G1lvrMmOvl