Orbán zakázal vstup do země ‚Maďarovi‘, který zasáhl Družbu. ‚Levné suroviny, krvavé peníze,‘ reagoval

Maďarsko uvalilo sankce na velitele ukrajinské dronové brigády a zakázalo mu vstup do Schengenského prostoru. Robert Brovdi, pro svůj původ přezdívaný „Maďar“, stojí za útokem na ropovod Družba, po němž byly dočasně přerušeny dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Polsko se proti postihu jednoho z nejznámějších ukrajinských vojáků ohradilo. Krizi polsko-maďarských vztahů ilustruje internetová přestřelka mezi ministry zahraničí obou zemí.

Od stálé zpravodajky Budapešť/Varšava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Robert „Maďar“ Brovdi, velitel elitní ukrajinské dronové brigády

Robert „Maďar“ Brovdi, velitel elitní ukrajinské dronové brigády | Foto: Dirk Zengel | Zdroj: ddp images / Reuters

Robert „Maďar“ Brovdi pochází z ukrajinského Užhorodu, má ale maďarské kořeny. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 vstoupil do armády a postupně kolem sebe vybudoval nezávislou údernou brigádu bezpilotních letounů.

Ta se dnes účastní nejen obrany ukrajinských pozic, ale je to jedna z nejelitnějších jednotek na Ukrajině, která se účastní obrany frontové linie. Podniká také cílené útoky na ruské průmyslové a vojenské cíle.

Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie ve ‚správnou‘ dobu. Rusové čelí palivové krizi

Číst článek

V posledních týdnech například opakovaně zaútočila na ropovod Družba. Po útoku minulý týden navíc nastaly výpadky v dodávkách ropy na Slovensko a do Maďarska, kvůli čemuž si maďarský premiér Viktor Orbán stěžoval na Ukrajinu třeba i u amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó úder označil za útok na maďarskou suverenitu ohrožující energetickou bezpečnost země. Podle Szijjárta je Družba existenčně důležitým zařízením pro Slovensko a Maďarsko a útok na ropovod poškozuje tyto země víc než Rusko.

‚Krvavé peníze‘

Maďarsko na velitele ukrajinské dronové brigády uvalilo trest zákazu vstupu do země a také do celého Schengenského prostoru.

Brovdi pak na svém facebooku v reakci na Szijjártův příspěvek na sociální síti X napsal, že maďarští politici ochranou ropovodu Družba nechrání maďarskou suverenitu, ale vlastní špinavé kapsy plné levných surovin, jejichž nákup jen množí krvavé peníze, za které Rusko bombarduje civilní města a zabíjí desítky Ukrajinců.

6:48

Expert: Maďarsko a Slovensko zůstávají u ruské ropy z politických důvodů, náhrada by trvala jen měsíce

Číst článek

Vzkázal jim také, že mají ruce po lokty v ukrajinské krvi, a dodal, že jeho příspěvek není politickým prohlášením, ale pouze reakcí vojáka a ukrajinského občana.

Podpora z Polska

Na stranu „Maďara“ se postavil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, který na síti X reagoval na příspěvek šéfa maďarské diplomacie. Napsal, že zatímco ruské rakety rozsévají smrt v Kyjevě – tím se odkazoval na středeční útok, který nepřežilo 25 lidí včetně dětí - Maďarsko penalizuje statečného etnického Maďara, který se odvážil bojovat za ukrajinskou svobodu.

A co víc, vyzval Brovdiho, aby přes zákaz vstupu do Schengenského prostoru kdykoliv přijel do Polska. Pokud bude potřebovat odpočinek, Polsko ho prý pohostí. Polsko-maďarské vztahy, které začaly ochabovat již v roce 2022, tím opět utrpěly.

Tehdy se ukázalo, že Polsko a Maďarsko nesdílejí ten samý přístup k ruské válce, k oběti války a k agresorovi.

Polské stíhačky F-16 mají po nehodě u Radomi zákaz nebojových letů. Vyšetřovatelé získali černou skříňku

Číst článek

Zásadní rána pak přišla v prosinci loňského roku, kdy do Maďarska uprchl Marcin Romanowski, který působil v administrativě předešlé vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost.

Dnes čelí v Polsku vyšetřování za to, že pravděpodobně vyváděl peníze z fondu pro pomoc obětem trestných činů a fondu pro prevenci kriminality.

V Maďarsku požádal o politický azyl, který dostal. Polsko následně z Maďarska stáhlo svého velvyslance a dodnes jej tam nemá. Vzájemné vztahy jsou tedy ve skutečně hluboké krizi.

Kateřina Havlíková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme