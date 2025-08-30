Orbán zakázal vstup do země ‚Maďarovi‘, který zasáhl Družbu. ‚Levné suroviny, krvavé peníze,‘ reagoval
Maďarsko uvalilo sankce na velitele ukrajinské dronové brigády a zakázalo mu vstup do Schengenského prostoru. Robert Brovdi, pro svůj původ přezdívaný „Maďar“, stojí za útokem na ropovod Družba, po němž byly dočasně přerušeny dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Polsko se proti postihu jednoho z nejznámějších ukrajinských vojáků ohradilo. Krizi polsko-maďarských vztahů ilustruje internetová přestřelka mezi ministry zahraničí obou zemí.
Robert „Maďar“ Brovdi pochází z ukrajinského Užhorodu, má ale maďarské kořeny. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 vstoupil do armády a postupně kolem sebe vybudoval nezávislou údernou brigádu bezpilotních letounů.
Ta se dnes účastní nejen obrany ukrajinských pozic, ale je to jedna z nejelitnějších jednotek na Ukrajině, která se účastní obrany frontové linie. Podniká také cílené útoky na ruské průmyslové a vojenské cíle.
V posledních týdnech například opakovaně zaútočila na ropovod Družba. Po útoku minulý týden navíc nastaly výpadky v dodávkách ropy na Slovensko a do Maďarska, kvůli čemuž si maďarský premiér Viktor Orbán stěžoval na Ukrajinu třeba i u amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó úder označil za útok na maďarskou suverenitu ohrožující energetickou bezpečnost země. Podle Szijjárta je Družba existenčně důležitým zařízením pro Slovensko a Maďarsko a útok na ropovod poškozuje tyto země víc než Rusko.
‚Krvavé peníze‘
Maďarsko na velitele ukrajinské dronové brigády uvalilo trest zákazu vstupu do země a také do celého Schengenského prostoru.
Brovdi pak na svém facebooku v reakci na Szijjártův příspěvek na sociální síti X napsal, že maďarští politici ochranou ropovodu Družba nechrání maďarskou suverenitu, ale vlastní špinavé kapsy plné levných surovin, jejichž nákup jen množí krvavé peníze, za které Rusko bombarduje civilní města a zabíjí desítky Ukrajinců.
Vzkázal jim také, že mají ruce po lokty v ukrajinské krvi, a dodal, že jeho příspěvek není politickým prohlášením, ale pouze reakcí vojáka a ukrajinského občana.
Podpora z Polska
Na stranu „Maďara“ se postavil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, který na síti X reagoval na příspěvek šéfa maďarské diplomacie. Napsal, že zatímco ruské rakety rozsévají smrt v Kyjevě – tím se odkazoval na středeční útok, který nepřežilo 25 lidí včetně dětí - Maďarsko penalizuje statečného etnického Maďara, který se odvážil bojovat za ukrajinskou svobodu.
A co víc, vyzval Brovdiho, aby přes zákaz vstupu do Schengenského prostoru kdykoliv přijel do Polska. Pokud bude potřebovat odpočinek, Polsko ho prý pohostí. Polsko-maďarské vztahy, které začaly ochabovat již v roce 2022, tím opět utrpěly.
Tehdy se ukázalo, že Polsko a Maďarsko nesdílejí ten samý přístup k ruské válce, k oběti války a k agresorovi.
Zásadní rána pak přišla v prosinci loňského roku, kdy do Maďarska uprchl Marcin Romanowski, který působil v administrativě předešlé vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost.
Dnes čelí v Polsku vyšetřování za to, že pravděpodobně vyváděl peníze z fondu pro pomoc obětem trestných činů a fondu pro prevenci kriminality.
V Maďarsku požádal o politický azyl, který dostal. Polsko následně z Maďarska stáhlo svého velvyslance a dodnes jej tam nemá. Vzájemné vztahy jsou tedy ve skutečně hluboké krizi.