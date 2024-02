Orbánova moc se drolí. Dostal se do rozporu s tradiční prioritou ochrany dětí a rodiny, říká exdiplomat Varga

Maďarská prezidentka Katalin Nováková a ministryně spravedlnosti Judit Vargová podaly demisi kvůli svému podílu na udělení milosti pro muže, jenž se snažil utajit sexuální skandál v dětském domově. Obě ženy patřily k blízkým spolupracovnicím premiéra Viktora Orbána. „Je to asi nejvážnější skandál strany Fidesz, která se dostala do rozporu se svou hlavní prioritou, kterou je ochrana rodiny a dětí,“ říká bývalý diplomat a bohemista György Varga. Interview Plus Praha 20:25 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán plánuje zmařit ukrajinské sny o připojení k Evropské unie | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Jde nikoli o ryze politickou, ale morální vzpouru části společnosti, které omluva prezidentky nestačila a požaduje i odchod Antala Rogána, který je prý druhým mužem po Orbánovi, soudí bývalý diplomat Varga.

„Má v portfoliu ‚propagandu‘, samozřejmě oficiálně se to nazývá jinak, a k tomu ještě tajné služby. Takže je to takový Richelieu maďarské politiky,“ přibližuje.

Spekuluje se i o tom, že Orbán o udělení milosti mohl vědět, protože má silné regionální vazby a pochází z okolí města Bicske poblíž Budapešti, kde k případu sexuálního zneužívání došlo.

V Maďarsku není proces udělování prezidentských milostí veřejný a omilostnění se provalilo náhodou poté, co se odsouzený člověk u Nejvyššího soudu domáhal toho, aby mohl dál učit a stýkat se s dětmi. Soud přitom potvrdil původní odsuzující rozsudek, v závěru ale uvedl, že muži byla udělena milost.

„Nedávno to ve věstníku našel nějaký právník, který se těmito případy zabývá, a tak se to všechno provalilo. Nespokojenost začala růst jako sněhová koule, která smetla prezidentku, ministryni a další. To se nedá zastavit a uvidíme, kde to skončí,“ uvádí.

Eroze moci

V případě ministryně spravedlnosti Varga upozorňuje na to, že ona sama udělení milosti prezidentce nedoporučila, její rozhodnutí ale následně kontrasignovala, jak odpovídá dosavadnímu úzu.

Maďarská média také referují o veřejném vystoupení Pétera Magyarda, bývalého manžela Vargové. Mimo jiné řekl, že je vládnoucí režim jen cukrová poleva, která slouží dvěma účelům: skrýt továrnu na moc a zajišťovat obrovské bohatství.

„Mluvil velmi upřímně, byť vždy obešel přímou kritiku Orbána. Takže já to beru s rezervou, ale třeba ještě překvapí. Věcně to nebylo nic nového, opoziční média toto už popsala, ale nové na tom je, že to říká člověk, který patřil k užšímu okruhu fideszovské elity kolem Orbána,“ podotýká bohemista a někdejší diplomat.

Varga zmiňuje také názory analytiků, podle nichž ve vládní straně panuje kvůli případu napětí a několik soupeřících zájmových skupin, které jsou momentálně odstřiženy od unijních peněz.

„Orbánova moc eroduje a je cítit, že v lidech roste nespokojenost. Své voličské jádro má ale velmi jisté a zaručuje mu vítězství ve volbách, i když ne ústavní většinu. Aféru můžeme považovat za víceméně uzavřenou, ale může nastat situace, kdy to celé praskne. To je charakteristický rys takových samovládných režimů, jejichž pád není proces, ale bod zlomu, jako byl listopad roku 1989,“ uzavírá bohemista.

