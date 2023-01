‚Vymýtit nepotismus a korupci není v Orbánově zájmu.‘ Maďarský premiér je v nejhorší situaci za 13 let vlády

Maďarsko se nachází uprostřed nejvážnější ekonomické krize od roku 2009, kdy země málem zbankrotovala. Forint v posledních měsících klesá, inflace překročila 20 procent a stále víc lidí má potíže. Zastropování cen potravin a benzinu příliš nepomohlo a poprvé od pádu socialismu v roce 1989 způsobilo nedostatek zboží.

Uprostřed této nelehké situace se Evropská unie v prosinci rozhodla nevyplatit Maďarsku miliardy eur z evropských fondů kvůli korupci a obavám o právní stát. Teď Brusel hrozí, že platby Budapešti omezí ještě víc, anebo je zastaví úplně.

Maďarsko v Unii ještě víc izoloval Orbánův proruský postoj. Je jedinou členskou zemí, která odmítá protiruské sankce, nechce povolovat dodávky zbraní Ukrajině přes své území a s pomocí Kyjevu ve výši miliard eur souhlasilo jen velmi neochotně.

Podle maďarského politologa Pétera Krekóa nebyla Orbánova vláda ještě nikdy v tak obtížné situaci. Dodává ale, že premiérova strana Fidesz má stále věrnou voličskou základnu a krizi nejspíš ustojí.

Spor o evropské dotace

V příštích měsících bude situace záviset na tom, zda Unie vyplatí Maďarsku peníze z fondů. Země dostává druhou nejvyšší částku evropských peněz po Polsku. V posledních letech tvořila tři až čtyři procenta hrubého národního produktu, což v podstatě odpovídalo celoročnímu hospodářskému růstu.

V prosinci však Evropská komise rozhodla Maďarsku nevyplatit více než šest a čtvrt miliardy eur.

Potom Brusel pohrozil, že zmrazí celou částku vyčleněnou pro Maďarsko z evropského rozpočtu až do roku 2027 – celkem 22 miliard eur. Jestli to udělá, země se ocitne v hluboké hospodářské krizi.

Málokdo v Maďarsku však předpokládá, že to dojde tak daleko. Ekonom Lászlo Csaba ze Středoevropské univerzity je přesvědčen, že jednání nakonec přinesou nějaký kompromis.

„Nelze očekávat, že lev se najednou promění ve vegetariána.“ Péter Krekó (politolog)

Podle politologa Krekóa bychom si však neměli dělat iluze, že Orbán zmírní postoj k právnímu státu.

„Nelze očekávat, že lev se najednou promění ve vegetariána. Není v Orbánově zájmu, aby vymýtil nepotismus a korupci, které jsou typickými rysy jeho vlády. Znamenalo by to, že jeho nejbližší spolupracovníci i členové rodiny by mohli skončit ve vězení. Navíc se neliberální režimy takhle neotvírají, a už vůbec ne v době hospodářské krize,“ zdůrazňuje Krekó.

Matolcsyho aféra

Oba experti soudí, že Orbán se pokusí z celé krize politicky a ekonomicky vykličkovat. Csaba jako příklad uvádí takzvanou „Matolcsyho aféru“.

György Matolcsy, guvernér maďarské centrální banky a Orbánův dlouholetý spojenec, začátkem prosince nebývale otevřeně kritizoval národní hospodářskou politiku a nepřímo vyzval k úsporným opatřením. V zemi to vyvolalo debatu, jak pevně má Orbán vlastně moc v rukou.

Csaba je přesvědčen, že se premiér v sedle udrží. „Orbán má na každý úkol dva lidi,“ vysvětluje.

„Jednu skupinu tvoří realisté, jako je Matolcsy, a druhou optimisté. Když už premiér nebude mít na vybranou, uchýlí se k radikálním, ale realistickým opatřením a zárověň bude dál vést svoje velikášské řeči,“ předvídá ekonom.

Obojetný postoj vůči Ukrajině

Krekó si všímá podobné strategie i v současné maďarské zahraniční politice. Kvůli Orbánovu postoji k ruské válce proti Ukrajině se Maďarsko rozešlo se svým nejbližším spojencem Polskem. V prosinci Orbán dokonce z války obvinil Spojené státy.

Zároveň však vyslal do Kyjeva prezidentku Katalin Novakovou. Provládní média, která dosud šířila tu nejhorší proruskou propagandu, dnes stále častěji mluví o „ruské agresi“.

Přesto Krekó pochybuje, že tato dvojaká strategie Orbánovi pomůže vybřednout z krize, ukončit jeho izolaci na mezinárodní scéně a vyřešit konflikt s Evropskou unií. „Toho, co teď Orbán dělá, je příliš málo a přichází to příliš pozdě,“ cituje Deutsche Welle maďarského politologa.

Poslechněte si i další reportáže, například o vztahu Běloruska a Ruska, o návrhu důchodové reformy ve Francii nebo o čínské politice proti pandemii. Audio je výše v článku.