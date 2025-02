Orbánově dynastii se v Maďarsku nevyhnete. Novináři ukázali, kam až sahá moc dlouholetého premiéra

Psát v Maďarsku o rodině premiéra Viktora Orbána a jejím podnikání je tabu. Nejbližší okolí předsedy vlády má přitom prsty v každém větším sektoru a v zemi se mu téměř nedá vyhnout. Nic si nedělá ani z toho, když podezřelé aktivity přivedou do země Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Budapešť 6:00 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Už od 90. let, kdy vznikla strana Fidesz, si předseda strany Viktor Orbán kolem sebe budoval pevnou síť spojenců. Ať už šlo o členy jeho rodiny, nebo blízké přátele, všichni těžili z Orbánova postavení – získávali státní zakázky, vyhrávali veřejné tendry financované Evropskou unií nebo dostali speciální daňové úlevy.

Postupem čase se tak v Orbánově okolí objevilo hned několik miliardářů. Mezi nimi například otec premiéra Gyozo Orbán, jeho bývalý spolužák, spolubydlící a zákulisní postava Fideszu Lajos Simicska nebo manžel Ráhel Orbánové, nejstarší dcery předsedy vlády, István Tiborcz.

Novináři z nezávislého investigativního webu Direkt36 se proto rozhodli zmíněné tabu porušit a odpovědět na otázku, která podle novinářky Kamilly Martonové zajímá každého Maďara – co Orbánova rodina dělá a jaké má podniky. Odpověď na ni má podobu téměř hodinového dokumentu s názvem Dynastie (A dinasztia, The Dynasty), který je i s anglickými titulky dostupný na youtube.

Orbánův zeť poslal do země OLAF

Osmatřicetiletiletý István Tiborcz pochází z rodiny, která se s Orbánovými zná už desetiletí, finálně se do rodiny předsedy Fideszu ale začlenil před více než deseti lety, kdy se oženil s Ráhel Orbánovou.

Už v té době se Tiborczovi dařilo v podnikání. Jeho firma Elios, přestože se jednalo o nováčka na trhu, získala desítky veřejných zakázek na instalaci pouličního osvětlení po celém Maďarsku. Společnost tak inkasovala 43,7 milionu eur (přes jednu miliardu korun).

Jak se ale ukázalo, tak vítězství v tendrech nesouviselo s dobrou nabídkou, kterou Elios představil, jako spíš s tím, jak byly tendry vypsány. Požadovaly spolupráci s konkrétním dodavatelem a také doporučení z vysokých míst. Obě tyto podmínky splňovala jediná firma s konexemi na vládu a již uzavřenou smlouvou s požadovaným dodavatelem – firma Elios.

Maďarská novinářka Kamilla Martonová | Foto: Kamilla Marton | Zdroj: Český rozhlas

Osvětlení mělo být hrazeno z evropských grantů, případem se proto začal zabývat Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Jelikož objevil znaky úmyslného a organizovaného protiprávního jednání, měla Budapešť všechny evropské dotace vrátit. Tiborcz však o grant nepřišel, jen místo evropské kasy šly z peněz maďarských daňových poplatníků.

Podobná situace se opakovala o několik let později, kdy vláda vyhlásila program na rozvoj turismu, na který mohl dosáhnout každý, kdo si do roku 2030 požádal. K rovnoměrné distribuci financí ale nedošlo a 316 miliard forintů (19,7 miliardy korun) bylo vyčerpáno už v roce 2022. Pětinu z celkových peněz získal na své projekty právě Tiborcz.

Orbánův zeť dnes patří k nejbohatším lidem v zemi. „István Tiborcz je velmi kontroverzní postava, každý zná jeho jméno. Je v každém sektoru, má finanční instituce, kosmetickou společnost, podniká v hotelnictví a tak dále. V Maďarsku se mu nedá vyhnout,“ líčí pro iROZHLAS.cz jedna z autorek dokumentu, novinářka Kamilla Martonová.

Luxus jen pro vyvolené

Dokument Dynastie dává do souvislosti informace, které Maďaři povětšinou už vědí, nabízí ale pohled také na místa, kam se nikdo mimo Orbánovy kruhy nepodívá. Novináři například zamířili do jednoho zámku nedaleko od Budapešti, který Tiborcz před lety jako chátrající nemovitost koupil a zrekonstruoval ji na luxusní hotel s dvanácti pokoji. Jelikož na pozemek je povolen vstup pouze s rezervací, běžně se do něj nikdo nepodívá. Novinářům se tam ale natáčet podařilo.

Běžná populace se nepodívá ani do luxusního klubu Orbánova zetě, který má vlastní posilovnu, tenisové kurty a golfové hřiště, bazén, bar a kde se potkávají jen lidé, kteří projdou přijímacím pohovorem a dokážou zaplatit roční členství ve výši 200 tisíc korun.

Jediný způsob, jakým mohli investigativci nahlédnout dovnitř, bylo požádat o pomoc někoho, o jehož členství by mohl mít klub zájem. Spojence našli ve svém novinářském kolegovi americko-maďarského původu Bencovi Széchenyim, který zároveň patří do staré šlechtické rodiny napojené na Istvána Széchenyiho, který se zasadil o rozvoj země a často je nazývám největším Maďarem.

Zástupci klubu kvůli jeho postavení Benceho Széchenyiho pozvali k pohovoru i přesto, že mu v té době už vycházely články v britském deníku The Guardian a poté, co na reportážích z Evropy spolupracoval s maďarskými investigativními novináři.

Na skrytou kameru, kterou měl s sebou, zachytil vnitřek klubu a od svých průvodců se dozvěděl, že uvnitř mimo jiné probíhá nelegální hazard. Došel také k názoru, že zde za zavřenými dveřmi dochází k obchodním jednáním mezi členy.

Muž, který udělal z Fideszu bohatou stranu

Než se však Tiborcz dostal tam, kde je dnes, měl mentora, kterému Viktor Orbán plně důvěřoval – Lajose Simicsku, se kterým premiér absolvoval školu i vojnu a se kterým založil stranu Fidesz. Zatímco Orbán byl tváří strany, Simicska se držel v ústraní a pracoval na upevnění moci. K tomu podle něj mohlo dojít tak, že se Fidesz stane bohatým hráčem na trhu a následně si koupí i média, která budou hlásat to, co se Fideszu hodí.

O tom, že se to povedlo, svědčí hodnocení země v žebříčku svobody médií. Ze 180 zemí sledovaných Novináři bez hranic skončilo Maďarsko na 67. místě, o 50 příček hůř než Česko. Stav médií se zhoršil po roce 2010, kdy se k moci znovu vrátil Fidesz. Nezávislá média od té doby čelí politickým i regulačním tlakům. Zbytek mediální scény je poplatný vládě, včetně veřejnoprávní televize.

Simicska, jehož poslední zveřejněná fotografie pochází z konce 90. let minulého století, měl proto velkou moc a sám na působení v médiích zbohatl. „Když jste zmínili Simicskovo jméno v telefonu, tak druhá strana zavěsila. Lidé se ho báli,“ popisuje ve snímku jeho vliv novinář András Petho.

Nakonec ale stranu opustil. Jako důvod uvedl, že „nebylo součástí této dohody, abychom vybudovali další diktátorský režim.“

Dokument, kterého se vláda bojí

Ještě před zveřejněním snímku na začátku února se k jeho existenci vyjádřili někteří vládní představitelé. Mluvili například o tom, že dokument vznikl na zakázku Ukrajiny, která jím chce Fidesz zdiskreditovat.

„Rodina Viktora Orbána je v Maďarsku tabu, nemůžete o ní psát, aniž by nepřišla negativní odezva z vlády. Orbán byl vždycky na své rodinné podniky háklivý a snažil se, aby vypadaly seriózně,“ potvrzuje novinářka Martonová. Jak však dodává, taková odezva možná vedla k tomu, že za necelé dva týdny nasbíral dokument na youtube 2,9 milionu zhlédnutí. „Lidé byli zvědaví, o čem film je, když se toho vláda tak bojí.“

Jelikož není web Direkt36 závislý na vládní podpoře, ale financují ho čtenáři, vláda nemůže připravit novináře o peníze. Může se ale pokusit poškodit jejich pověst. „I moje babička věří tomu, co říkají. Nevěří mně, ale věří národní televizi. V zemi, kde vláda vlastní polovinu médií, tato propaganda funguje,“ usuzuje.

Jiného nebezpečí kvůli kritice premiéra se zatím podle Martonové maďarští novináři obávat nemusí. „Být novinářem v Maďarsku není těžké proto, že by to bylo nebezpečné, ale proto, že s vámi nikdo mluvit nechce. Po pandemii covidu vznikl zákon, který zakazuje například lékařům poskytovat informace bez předchozího svolení. Platí to pro každý státní sektor, nikdo nemůže dát rozhovory ze své vlastní vůle.“