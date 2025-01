Organizace Ku-klux-klanu vydala letáky hrozící deportací imigrantům. Vyzývá i k jejich nahlašování

Organizace hlásící se k extremistickému hnutí Ku-klux-klan v Kentucky tento týden vydala letáky, které vybízejí imigranty k odchodu ze země. S odkazem na sdělení policie o tom informuje list The Washington Post. Letáky se objevily v pondělí, v den inaugurace prezidenta Donalda Trumpa, který mimo jiné ohlásil plán zahájit masové deportace imigrantů žijících v USA bez povolení. Frankfort (Kentucky, USA) 17:36 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letáky vybízejí přistěhovalce k okamžitému odchodu,, čímž se prý vyhnou deportaci (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letáky varují před „masovou deportací“ a vybízejí přistěhovalce k okamžitému odchodu, čímž se prý vyhnou deportaci. Na letácích je pode deníku i karikatura Strýčka Sama, zosobňujícího bílého amerického vlastence, který uštědřuje kopance čtyřčlenné rodině. Leták rovněž vyzývá ke sledování a hlášení všech imigrantů.

Letáky nesou autorství skupiny z Maysville ve státě Kentucky, hlásící se ke Ku-klux-klanu. Odkazují také na telefonní čísla místních organizací v Indianě, Ohiu, Pensylvánii a Tennessee.

„Nikdy jsem nic takového neviděl,“ řekl americkému listu policejní šéf v Bellevue Jon McClain. „Pro naši obec je to poněkud alarmující,“ dodal.

Letáky byly hlášeny z městeček Bellevue, Ludlow a Fort Wright na severu Kentucky, a to v den Trumpovy inaugurace. Spojené státy si ten den zároveň připomínaly legendárního vůdce hnutí za občanská práva amerických černochů Martina Luthera Kinga.

Úřady letáky odsoudily a uvedly, že podají trestní oznámení na jejich distributory.

Nejnovější letáky vyzývají čtenáře k připojení ke klanu. Jeden z nich také označuje Martina Luthera Kinga za podvodníka a zrádce země.

Trump označil v roce 2017 Ku-klux-klan za odpudivý. Učinil tak poté, co byl kritizován za to, že neodsoudil radikální hlasatele nadřazenosti bílé rasy, když neonacista na jejich demonstraci v Charlottesville zabil jednoho z jejich odpůrců. Trump se tehdy snažil incident bagatelizovat, píše The Washington Post.