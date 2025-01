Organizátor protestů: Blokáda a stávka? Fico mluví o našem e-mailu s nástřelem nenásilných strategií

Skupina lidí ze Slovenska i zahraničí chce podle zprávy tajných služeb zaútočit na ústavní zřízení a svrhnout vládu. Prohlásili to premiér Robert Fico (Směr) a po jednání bezpečnostní rady státu i prezident Peter Pellegrini v předvečer protivládních demonstrací. „Zdá se, že skutečně využili náš e-mail. Ale dát vládě najevo, že nesouhlasíte s jejími kroky, je legitimní,“ namítá pro Český rozhlas Plus Jozef Sedilek z platformy Ne v našem městě. Praha 13:03 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proukrajinský a protivládní protest v Bratislavě | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Podle deníku SME vychází zpráva Slovenské informační služby mimo jiné z e-mailu pocházejícího z prostředí občanského sektoru o plánech na veřejné protestní akce proti současné vládě. Vaše platforma je tedy iniciátorem e-mailu, který byl rozeslán asi na 120 míst, kde se píše o protivládních protestech?

Podle kusých informací z té zprávy, která je zatím tajná, to vypadá, že skutečně využili ten e-mail, který byl rozeslán na naší platformě a rozeslán na více než 130 míst a 130 e-mailových adres.

A vy jste jeho autorem, respektive vaše iniciativa, vaše platforma?

Ano, my jsme platforma Ne v našem městě. Jsme autory tohoto e-mailu, napsala ho kolegyně, která se snažila vytvořit nějakou strategii a taktiku pro protestní akce.

Jak a proč tedy e-mail vznikl? Údajně jste při jeho tvorbě použili také umělou inteligenci.

Ano, k té strategii a taktice byl použit Chat GPT. E-mail vznikl proto, abychom jednak nějakým způsobem reagovali na návštěvu Roberta Fica – na velmi zvláštní a nestandardní návštěvu Roberta Fica v Rusku u (ruského prezidenta) Vladimira Putina. Plánovali jsme to jako reakci na tento nestandardní postup.

Když jste chtěli mít v ruce nějakou propracovanější strategii, zdálo se vám, že se protesty zatím míjí účinkem, že se jich třeba neúčastní tolik lidí, kolik byste si představovali?

E-mail byl rozeslán 10. ledna členům naší platformy, respektive širší skupině lidí, kteří spolupracují s platformou Ne v našem městě. A ano, chtěli jsme mít strategii, protože základní myšlenka je, že chceme přimět vládu, aby jednala tak, jak se sluší na vládu demokratického státu.

Nevěděli jsme, kolik dalších lidí přijde protestovat. První protest byl právě 10. října večer, byl to pochod městem Banská Bystrica, byl velmi spontánní. Plánovali jsme protesty nějakým způsobem gradovat.

‚Legitimní právo‘

Co se ale týče obsahu vaší zprávy, je tam skutečně řečeno něco z toho, co citoval premiér – blokáda vybraných vládních institucí, masové blokády silnic, státních budov, ekonomické bojkoty, národní stávka. Je toto všechno v souladu se zákonem?

Ano, bylo to tam uvedené, ale já k tomu dodám, a teď budu citovat z toho e-mailu: Pojďme o tom diskutovat a hledat i jiné způsoby, ale aspoň to mějme někde na pozadí toho, co se může stát a kam se chceme dostat.

To znamená, byl to velmi široký nástřel strategií a mělo se o tom diskutovat.

Myslíme si, že protestovat a dát vládě najevo, že nesouhlasíte s jejími kroky, je naprosto legitimní právo zakotvené v ústavě Slovenské republiky. Koneckonců sám Robert Fico a jeho strana Směr to využívali v letech 2020 až 2023. Dělali protesty, které rozhodně nebyly nenásilné. Tehdy mu to nevadilo a sám na tyto protesty zval a vyzýval lidi.

Někteří politologové, například Radoslav Štefančík, nevyloučili, že by se v davu při těchto protestech mohli objevit provokatéři, kteří následně potvrdí slova premiéra Fica. Obáváte se toho? Jste na to připraveni?

Ano, takové informace kolují. A je fakt, že něco podobného očekáváme, protože naše protesty mají vysloveně nenásilný charakter. Koneckonců je to definováno i ve zmiňovaném e-mailu, že se v každém případě jedná o nenásilný princip.

Jediní, kdo by mohl protesty eskalovat a posunout je do násilných akcí, by byli provokatéři. Jsme na to připraveni, úzce spolupracujeme s bezpečnostními složkami Slovenské republiky, s policií, s městskou policií. Jsou o všem informováni.

Je velmi bizarní, že SIS (Slovenská informační služba) se tváří, že to jsou tajné informace. Veškeré informace jsme veřejně sdíleli na naší facebookové stránce.

Jak se iniciativě, jako je ta vaše, žije v prostředí, kde vás nejvyšší ústavní činitelé ostrakizují, vylučují ze společnosti?

Žije se poměrně náročně. Je to docela těžké, protože odpor proti občanské společnosti, její napadání a ostrakizování trvá od doby, kdy nastoupila vláda Roberta Fica. Chtějí potlačit občanskou společnost.

V každém případě tlak, který vláda vyvíjí, spíš posiluje občanskou společnost. Tím, co se děje v posledních dnech, jak se vláda Roberta Fica chová a zastrašuje lidi, tak svým způsobem zve lidi do ulic.