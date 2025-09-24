‚Oslavujeme pouto mezi Trumpem a Epsteinem.‘ Satirická socha zdobí park před Kongresem v USA
Na východním konci parku National Mall před budovou amerického Kongresu ve Washingtonu přibylo bronzové sousoší. Zobrazuje prezidenta USA Donalda Trumpa a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, kteří se vesele baví, široce se usmívají, drží se za ruce a každý z nich má radostně vykopnutou nohu, informuje server The Guardian.
„Oslavujeme dlouhotrvající pouto mezi prezidentem Donaldem J. Trumpem a jeho ‚nejbližším přítelem‘ Jeffreyem Epsteinem,“ stojí na plaketě na spodní části bronzové instalace. Díky povolení od správy parku bude socha na promenádě stát až do nedělního večera.
Autor sochy sice není podle serveru The Guardian známý, ale jeho umělecký i tematický styl se podobá jiným instalacím, které v minulosti podobně kritizovaly Trumpa.
Mezi předchozí sochy na hlavní promenádě americké metropole, které vzdávaly Trumpovi ironickou poctu, patří bronzová hromada výkalů umístěná na stole v Kongresu na „počest“ protestujících z 6. ledna.
Nebo socha s názvem Dictator Approved (Schváleno diktátorem), na které zlatý palec nahoru drtí korunu Sochy svobody a na podstavci jsou citáty Vladimira Putina, Jaira Bolsonara, Kim Čong-una a Viktora Orbána, kteří obecně s názory Trumpa souhlasí.
Socha, která poukazuje na Trumpův bývalý vztah s odsouzeným obchodníkem s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, podtrhuje to, co je pro prezidenta trvalým trnem v oku a co způsobilo rozkoly v Trumpově obvykle jednotné základně MAGA (Make America Great Again).
Prezident se debatu o jejich přátelství snaží dlouhodobě potlačovat, ta se přesto pravidelně objevuje ve veřejném prostoru.
Narozeninová kniha
Údajný Trumpův dopis Epsteinovi v knize k jeho 50. narozeninám obsahoval kresbu nahého ženského těla s prohlášením, že oba mají „určité věci společné“ a že „hádanky nikdy nezestárnou“.
Trump není ale jedinou významnou osobností, která se v Epsteinově narozeninové knize nebo v letových záznamech objevuje. Mezi dalšími velkými jmény jsou například bývalý prezident USA Bill Clinton nebo právník Alan Dershowitz.
Citace z údajného narozeninového dopisu jsou vytištěny na plaketách sochy – jedna je pod Trumpovými nohami, druhá pod Epsteinovými a třetí na podstavci mezi nimi. Ta připomíná takzvaný Měsíc přátelství a zobrazuje dvě natažené ruce tvořící srdce.
Trump se proti soše ostře vymezil. „Liberálové si mohou utrácet své peníze, jak chtějí – ale to, že Epstein znal Donalda Trumpa, není žádnou novinkou, Donald Trump totiž Epsteina vyhodil ze svého klubu, a to kvůli tomu, že byl úchyl,“ uvádí se v prohlášení Bílého domu.