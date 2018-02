Putin bude středem oslav ruského a spojeneckého vítězství v bitvě u Stalingradu

Dne 2. února 1943 vojska wehrmachtu obklíčená u Stalingradu kapitulovala a velitel 6. německé armády polní maršál Friedrich Paulus se vzdal. V bitvě u Stalingradu padlo 300 000 Němců a 200 000 jejich fašistických spojenců: Italů, Rumunů, Maďarů a Chorvatů. Hlavní akce k 75. výročí vítězství ve Stalingradské bitvě se v pátek konají na Mamajově mohyle ve Volgogradu, kam přiletí uctít památku obětí i prezident Vladimír Putin.

Stalingradská bitva je považována za bod zásadního obratu ve vývoji druhé světové války - a právě hrdost na válečné vítězství podle průzkumů nadále spojuje různé vrstvy a generace ruské společnosti.

Modernizace

„Přípravy oslav 75. výročí stalingradské bitvy zahrnuly celou oblast. V regionu v rámci komplexních úprav byly obnoveny parky a zelené plochy, opraveny válečné památníky. Do pořádku se daly desítky objektů, byl otevřen nový most a magistrála, opraveny ulice a letiště. Takové množství odvedené práce bylo možné jen díky účasti a podpoře prezidenta Putina,“ citoval server Volga-Media gubernátora Andreje Bočarova, který při přijetí veteránů bitvy vybídl rovnou k přípravě oslav 80. výročí. Ve Volgogradu a okolí ještě žije 289 účastníků bitvy, většině z nich ale zdraví jen málokdy dovolí vyjít z domova.

Historické chyby

Vybičované vlastenectví a klesající úroveň znalostí si ale podle listu Novyje izvestija vybraly daň: plakáty zvoucí k oslavám zobrazují nikoli sovětský, ale německý tank. Podobné omyly se v Rusku v posledních letech přihodily opakovaně.

'Urážlivá a nechutná.' Rusko zakázalo promítání britsko-francouzské filmové komedie Stalinova smrt Číst článek

V předvečer oslav ruské úřady zakázaly promítat britskou filmovou komedii The Death of Stalin (Stalinova smrt), která podle kritiků z úředních míst zesměšňuje sovětské - a tedy i ruské - dějiny a lidi, šíří prý nenávist a zášť. Časopis Ogoňok naopak usoudil, že komedie by mohla Rusy naučit, že strachu se lze smát, přestože se zdá, že k žertům není ani v současnosti žádný důvod.