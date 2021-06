‚Hrozí občanská válka.‘ OSN vyzvala k zákazu prodeje zbraní do Barmy

Guterres se stal generálním tajemníkem OSN na další pětileté období. ‚Jsem poctěn a vděčný za důvěru,‘ říká

Guterres stojí v čele OSN od 1. ledna 2017 a jeho stávající mandát vyprší na konci letošního roku. Ve funkci generálního tajemníka by nyní mohl zůstat do konce roku 2026, kdy mu bude 77 let.