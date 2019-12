‚Ve světě je chaos, 25 milionů uprchlíků k nám vzhlíží.‘ Šéf OSN Guterres vyzval k pomoci

Dohoda EU-Ankara v troskách? Počet migrantů z Turecka v roce 2019 přesáhl 70 tisíc, tvrdí zpráva

Podle nové unijní zprávy o stavu migrace se od ledna do poloviny prosince dostalo do Evropy z tureckého území přesně 70 002 běženců. Za stejné období loňského roku to přitom bylo 47 847.